Vụ nữ sinh lớp 8 có thai với nam sinh lớp 7: Nữ sinh đã bỏ học, bố mẹ là lao động làm thuê

Những ngày qua, cộng đồng mạng đang rất xôn xao vụ việc nữ sinh lớp 8 có thai với nam sinh lớp 7 cùng trường. Được biết, gia cảnh của cả 2 em đều khó khăn, nữ sinh hiện đã nghỉ học.

Chia sẻ về vụ việc này, ông Phạm Hoàng Gan, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau thông tin, Sở đã yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Cà Mau xác minh và được biết hai học sinh này học tại Trường THCS An Xuyên 2, TP Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Vẽ, Hiệu trưởng Trường THCS An Xuyên cho hay, nữ sinh này đã bỏ học từ tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, khi đó, lý do nghỉ học không được nói rõ. Riêng nam sinh trong vụ việc hiện vẫn đang theo học lớp 7 tại trường.

Cả 2 em đã quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến nữ sinh lớp 8 mang thai 27 tuần tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Vẽ, gia cảnh của cả 2 em này đều thuộc diện khó khăn ở xã An Xuyên, TP Cà Mau. Bố của nam sinh lớp 7 bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ, còn mẹ thì bỏ đi, hiện em sống cùng với ông bà nội. Trong khi đó, nữ sinh ở gần nhà. Bố mẹ là lao động đi làm thuê, sáng đi, tối mới về.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6/2020, nữ sinh N.T.A.T. (SN 2007, học lớp 8, ngụ TP Cà Mau) ở nhà thì nam sinh N.C.G. (sinh năm 2008, học lớp 7 cùng trường) đến chơi và quan hệ tình dục. Cho đến cuối tháng 7/2020, T. và G. vẫn tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến nữ sinh lớp 8 có thai. Hiện, thai kỳ được 27 tuần tuổi.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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