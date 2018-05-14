Với tư cách là luật sư của trẻ em, bà Trần Thị Ngọc Nữ hoàn toàn không đồng tình với mức án 18 tháng tù treo mà Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Bà Nữ cho biết, với tư cách cá nhân là Chi hội trưởng Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM, bà sẽ viết đơn kiến nghị khẩn cấp gửi cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ án bị cáo Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên giảm mức án 3 năm tù ở cấp xét xử sơ thẩm xuống 18 tháng tù treo ở cấp xét xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 11/5/2018 khiến dư luận bức xúc, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã thẳng thắn cho biết bà không đồng tình với nội dung bản án. Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Luật sư Trần Thị Ngọc Ngữ cho biết: "Bản án phúc thẩm tuyên chưa đúng vì nhiều lẽ. Thứ nhất, đã là tội dâm ô thì không có án treo. Thứ hai, đối tượng bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tội là trẻ em, thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần đối với nhiều người".

Là Chi hội trưởng Chi hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ luôn đứng ra bảo vệ những trẻ bị bạo hành, xâm hại - Ảnh: NVCC Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 6 Luật trẻ em năm 2016 quy định các hành vi nghiêm cấm bao gồm: Xâm hại tình dục, lạm dụng, bóc lột trẻ em. Đây đáng lẽ là tình tiết phải tăng nặng cho bị cáo nhưng chưa được áp dụng triệt để. “Trẻ em phải được chăm sóc, phải được thương yêu và bảo vệ. Luật trẻ em được ban hành để bảo vệ trẻ em nhưng lại không đòi được công bằng cho các em. Trong khi đó, tôi đứng vai trò là luật sư của trẻ em, không đòi được lẽ phải cho các em bản thân tôi thấy rất bức xúc”, Luật sư Ngọc Nữ cho biết.

Chỉ trong 3 ngày kể từ ngày bản án bản tuyên, dư luận cả nước đã rất bất bình với mức án treo được tuyên của bị cáo Thủy. Luật sư Ngọc Nữ cho rằng bản án không có sức răn đe, không đúng người, đúng tội, không đúng pháp luật. Các tình tiết giảm nhẹ được Hội đồng xét xử đưa ra là bị cáo già yếu, tuy nhiên, đối với tội dâm ô trẻ em, già yếu không phải là tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 11/5 - Ảnh: Internet Đồng thời, vị luật sư của trẻ em cho biết kết quả bản án có thể làm cho các em bị tổn thương. Việc bị cáo hưởng án treo, trở về gia đình sinh sống nếu các em gặp lại, tâm lý một lần nữa sẽ bị chấn động, không thể chữa lành được. "Với tư cách là luật sư bảo vệ trẻ em, là Chi hội trưởng Chi hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, tôi sẽ làm đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp cao xem xét bảo vệ và đòi lại công bằng cho các em" - Luật sư Ngọc Nữ nhấn mạnh. Bà Nữ cũng thông tin Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị đến Viện kiểm sát nhân dân cấp cao xem lại bản án gây nhức nhối dư luận này.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tuyên bố kiện những người tố cáo Đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy là 3 năm tù giam. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy kêu oan và tuyên bố sẽ kiện ngược những người tố cáo mình.

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