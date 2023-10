Chiều nay (18/10), Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ người phụ nữ ngã chúi mặt vào chảo dầu đang sôi.

Dẫn theo thông tin từ VOV, khám nghiệm ban đầu, nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Nguyên nhân tử vong nghi do suy tim, khả năng do đột quỵ. Hiện, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Bà Y. được người nhà sơ cứu - Ảnh: VOV

Dãy nhà trọ nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Dân Việt, trước đó vào hơn 4h sáng cùng ngày, bà L.T.K.Y (53 tuổi, quê Đồng Tháp) ở trọ trong con hẻm trên đường Nguyễn Đức Thiệu, phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thức dậy chiên xôi gà, chuối chiên... để sáng ra bán cho công nhân ăn sáng.

Hình ảnh từ camera ghi lại, khi bà Y đang ngồi chiên thì bất ngờ ngã chúi về trước, úp mặt vào chảo dầu đang sôi.Phát hiện sự việc, người thân kéo bà Y ra, tạt nước lên người để làm mát rồi chuyển vào bệnh viện nhưng bà Y đã tử vong.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc - Ảnh: Dân Việt

Gia đình cho biết chiếc xe bán xôi gà này là của chị ruột bà Y. Do người cháu ở quê mất nên chiều hôm qua người chị về quê lo đám tang, bà Y ở lại phụ anh rể chiên đồ bán.

