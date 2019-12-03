Vụ người phụ nữ bị đâm vào vùng kín giữa đường: Hé lộ lời khai của 'phi công trẻ'

Xã hội 03/12/2019 10:22

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ 51 tuổi bị tình trẻ đánh đập, dùng thanh sắt đâm vào vùng kín, tại cơ quan điều tra đối tượng Khôi đã thừa nhận hành vi hành hung phụ nữ và tiết lộ nguyên nhân.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tài Khôi (sinh năm 1981, trú thị trấn Nam Đàn) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi hành hung phụ nữ vào tối 29/10.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Khôi khai đã ly hôn vợ, thường ngày làm lao động tự do. Trong khoảng thời gian này, Khôi quen và có quan hệ tình cảm với bà N.T.M (sinh năm 1968).

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Đối tượng Khôi hiện đang bị tạm giữ vì hành vi hành hung phụ nữ - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Khôi nghi ngờ người tình có mối quan hệ với người khác nên ghen tuông, cả 2 xảy ra mâu thuẫn tình cảm

Đến khoảng 21 giờ ngày 29/10, Khôi hẹn gặp bà M. tại chợ Sa Nam, thị trấn Nam Đàn để nói chuyện. Trong lúc đang nói chuyện thì anh ta ra tay đánh đập, đấm vào mặt người tình. 

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn tiếp tục dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều lần vào vùng kín của bà M. khiến nạn nhân chảy rất nhiều máu, theo Người đưa tin.

Sau đó, gã bỏ đi. Nạn nhân bị thương và hoảng sợ nên ngồi khóc ở ven đường. Lúc này, người dân phát hiện vụ việc nên đã đưa nạn nhân đi bệnh viện và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Kết quả kiểm tra cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương, gãy răng, phần tay và chân bị bầm tím, vùng kín bị chảy máu nhiều. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, giám định thương tích của nạn nhân.

Người phụ nữ 51 tuổi bị đâm vào vùng kín giữa đường: Bắt giữ 'phi công trẻ'

Người phụ nữ 51 tuổi bị đâm vào vùng kín giữa đường: Bắt giữ 'phi công trẻ'

Vì mâu thuẫn tình cảm, “phi công trẻ” bất ngờ xông vào đánh đập, dùng thanh sắt đâm vào vùng kín người phụ nữ 51 tuổi khiến nạn nhân bị thương nặng.

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Từ khóa:   Nghệ An mâu thuẫn tình cảm đánh người tình

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