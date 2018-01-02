Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao với clip ghi lại cảnh bé gái liên tục khóc thét, xua đuổi người mẹ tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Theo tìm hiểu, người mẹ trong clip trên là chị Lê Thị Hảo (SN 1979, ngụ xóm 1, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn). Cách đây 6 năm, chị kết hôn với anh Lê Xuân Thanh (SN 1981, ngụ xóm 8, xã Hợp Tiến) bằng một lễ cưới đơn giản chứ không đăng ký kết hôn. Trước đó, anh Thanh đã có một đời vợ và đứa con trai riêng.

Người đăng tải clip lên Facebook cho biết sau khi sinh con, người mẹ bỏ đi để lại đứa trẻ cho chồng nuôi dưỡng. Sau 6 năm, người này quay lại giành quyền nuôi con nhưng đứa bé phản ứng bằng cách liên tục khóc lóc, ôm chặt người bố không rời và xua đuổi mẹ như người xa lạ. Nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã lên án người phụ nữ nhẫn tâm, bỏ bê con cái bao năm trời lại "mặt dày" quay lại giành quyền nuôi dưỡng.

Trong quá trình chung sống, chị sinh con gái đầu lòng là bé D.H. vào cuối năm 2011, tiếp đến là bé trai A.H. vào tháng 2/2013. Khi bé A.H. được 30 ngày tuổi, chị bị chồng đuổi ra khỏi nhà do cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn. Quá đau đớn, chị đành bế con trai út về nhà ngoại, còn con gái lớn bị bố cấm đi theo mẹ.

"Chồng tôi cấm không cho tôi quay về gặp con gái mình. Ban đầu anh Thanh thi thoảng vẫn đưa con gái lên thăm tôi nhưng sau không thấy nữa", chị Hảo cho biết.

Đến năm 2015, chị mang giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của gia đình có tên đầy đủ của 2 con chung giữa 2 vợ chồng đến UBND xã Hợp Tiến đề nghị trả lại con gái lớn cho chị. Tuy nhiên, sự việc sau đó vẫn chưa được giải quyết.

Tiếp đó, chị Hảo gửi đơn lên TAND huyện Triệu Sơn. Đến 14/6/2017, Tòa xét xử sơ thẩm và giao quyền nuôi bé D.H. cho anh Thanh. Cả hai đều được quyền thăm nom và chăm sóc con chung, không ai được phép ngăn cản.

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà và cấm gặp con gái, chị Hảo ôm con trai út về bên ngoại - Ảnh: Internet

Chồng bỏ bê con gái cho hàng xóm chăm sóc nên vợ phải giành lại quyền nuôi dưỡng

Không đồng ý với bản án trên, chị Hảo kháng cáo lên TAND tỉnh Thanh Hóa, trình bày rõ việc sống chung với chồng được hơn 1 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Anh Thanh thường xuyên rượu chè, cờ bạc và đuổi chị ra khỏi nhà. Bản thân chị rất khổ tâm khi xa con gái nhưng lại bị chồng cấm gặp mặt nên chẳng thể làm gì.

Chị cũng trình bày, hiện tại anh Thanh làm thợ xây, thường xuyên vắng nhà nên gửi con cho hàng xóm là anh Trần Văn Tùng nuôi dưỡng. Điều này khiến chị không yên tâm, đề nghị Tòa xem xét cho chị trực tiếp nuôi dưỡng con gái.

Về thu nhập kinh tế, chị Hảo cho biết hiện đang làm công nhân với mức lương 4 - 4,5 triệu/tháng, cộng với khoản làm thêm khoảng 2 triệu đồng, ngoài ra còn có sổ tiết kiệm nên hoàn toàn đủ khả năng nuôi dưỡng hai con.

TAND tỉnh Thanh Hóa nhận định, bố hoặc mẹ phải là người trực tiếp nuôi dưỡng con chưa thành niên, anh Thanh thường đi làm xa và giao con cho hàng xóm, không đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nên quyết định giao quyền nuôi bé D.H. cho chị Hảo. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Thanh cũng không có mặt.

Chị Hảo cho biết, bé H. không nhận mẹ vì suốt mấy năm qua anh Thanh cấm không cho chị tiếp xúc với con - Ảnh cắt từ clip

Đến ngày 28/12, Chi cục thi hành án về địa phương tiến hành bàn giao quyền nuôi dưỡng cho chị Hảo, tuy nhiên bé H. khóc và phản ứng như trong clip, đồng thời anh Thanh cũng không chịu giao con. Chị ngậm ngùi kể trước đây khi không có bố bé vẫn theo mẹ. Kể từ khi chị làm đơn giành quyền nuôi con năm 2015, anh Thanh cấm gặp mặt luôn và thường tiêm nhiễm vào đầu bé những điều không tốt về mẹ.

Bà Lê Thị Nhạn (79 tuổi, mẹ chị Hảo) chia sẻ: "Điều kiện con như thế, tôi già rồi nhưng cũng chăn nuôi thêm để có điều kiện lo cho con cháu. Nghĩ mà thương lắm, đi ra nghe người ta nói này, nói kia mà xót cho cháu mình lắm. Do bố cháu nói nhiều quá nên cháu không theo mẹ nó nữa".