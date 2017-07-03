Sáng nay, ngày 3/7/2017, luật sư Nguyễn Văn Quynh vừa đăng dòng trạng thái thông báo về 3 tài khoản Facebook bị đánh sập gồm: Ho Mai Phuong - mẹ hoa hậu Phương Nga, luật sư Nguyễn Kiều Hưng và nhân chứng Lữ Minh Nghĩa. Cả ba đều là những người liên quan trực tiếp đến vụ kiện của hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, một trong những luật sư biện hộ cho phía hoa hậu Phương Nga trong vụ kiện với ông Cao Toàn Mỹ, vừa đăng tải một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân với nội dung:

“Thông báo.

Facebook mẹ Phương Nga là Ho Mai Phuong với 35.000 lượt theo dõi đã bị đánh sập.

Tiếp đến là Facebook của luật sư Nguyễn Kiều Hưng với 18.000 lượt theo dõi cũng bị đánh sập tối qua.

Facebook của Luật sư Nguyễn Văn Dũ cũng bị đánh sập.

Trước đó, Facebook của nhân chứng Lữ Minh Nghĩa cũng đã bị đánh sập.

Còn tôi chưa biết khi nào tới lượt mình bị đánh sập.

Đây là chiến dịch đánh sập Facebook liên quan đến Phương Nga?

Mọi người đang khiếu nại Facebook để khôi phục không biết có được không?

P/s: Chia sẻ cho mọi người biết để cảnh giác nick mạo danh”.

Theo dòng trạng thái của luật sư Nguyễn Văn Quynh, những người liên quan đặc biệt đến vụ kiện giữa hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ đều bị Facebook khóa trang cá nhân trong một thời gian gần như đồng loạt.

Theo đó, Luật sư Nguyễn Văn Quynh đã đặt ra câu hỏi: "Đây là chiến dịch đánh sập Facebook liên quan tới Phương Nga?".

Và đây cũng chính là điều mà những người quan tâm đến vụ việc đang thắc mắc.

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè Sáng nay 23/6/2017, tại TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 vụ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ những tình tiết mới được hé lộ, trong ngày xét xử hôm nay, những người quan tâm cho rằng những bằng chứng quan trọng nhất sẽ được đưa ra trước Hội đồng xét xử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hh-phuong-nga-3-tai-khoan-facebook-lien-quan-dong-loat-bi-danh-sap-217485.html