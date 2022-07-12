Vụ gãy cần phun bê tông khiến 2 công nhân tử vong: Người thoát nạn kể giây phút kinh hoàng

Xã hội 12/07/2022 16:04

Sự việc xe bơm bê tông gãy cần đè trúng nhóm công nhân khiến 2 người tử vong đã xảy ra trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Mới đây, một trong những người may mắn thoát nạn đã lên tiếng kể lại sự việc.

Theo Thanh Niên, vào khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, khi xe bơm bê tông BS 43C - 000.01 đang phun bê tông sàn tầng 4 tòa nhà công trình trên đường Nguyễn Lộ Trạch (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ cần trục xe phun bê tông cao hàng chục mét bị gãy, đổ sập xuống.

Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến các công nhân đang đứng trên sàn tầng 4 không kịp tháo chạy, đã có 4 người bị cần trục đè trúng.

Vụ gãy cần phun bê tông khiến 2 công nhân tử vong: Người thoát nạn kể giây phút kinh hoàng - Ảnh 1
Vụ việc khiến 4 người thương vong - Ảnh: Thanh Niên

Hậu quả, anh Nguyễn Phước S. (44 tuổi, trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tử vong tại chỗ; anh Hồ Văn Hiển L. (49 tuổi, trú Q.Hải Châu) tử vong tại bệnh viện.

Hai công nhân Đặng Văn L. (27 tuổi, trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Trương Minh Đ.(51 tuổi, trú H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng, đã được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Tiền Phong, anh Đỗ Văn Lợi, một công nhân may mắn thoát nạn, cho biết khi chiếc vòi phun bê tông đang vươn ra để đổ ở góc xa thì nghe một tiếng "đùng". Thời điểm đó, có nhiều nhóm công nhân đang có mặt trên giàn giáo tầng 3 gồm nhóm thi công cốp pha, nhóm công nhân đổ bê tông, nhóm công nhân điều khiển cần bơm bê tông.

Vụ gãy cần phun bê tông khiến 2 công nhân tử vong: Người thoát nạn kể giây phút kinh hoàng - Ảnh 2
Hiện trường sự việc - Ảnh: Tiền Phong

"Khi nghe có tiếng động lớn, tôi qua nhìn thì phát hiện có 4 người bị cần trục vòi phu bê tông đè trúng, nằm nguyên một dãy. Lúc đó, nhiều anh em chạy lại thì thấy anh S. bị đè dưới cần bơm. Hai anh nhóm đổ bê tông bị thương rất nặng không cử động được, còn 1 người khác thì bị tróc da từ vai xuống chân" - anh Lợi kể.

Được biết, 2 nạn nhân xấu số tử vong trong sự việc trên là anh em rể trong cùng một gia đình.

Hiện Công an quận Hải Châu phối với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ vụ việc theo quy định.

Vụ xe bơm bê tông gãy cần đè nhóm công nhân: Thêm nạn nhân thứ 2 tử vong

Vụ xe bơm bê tông gãy cần đè nhóm công nhân: Thêm nạn nhân thứ 2 tử vong

Tối 11/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Đà Nẵng) cho biết, vừa có thêm 1 nạn nhân không qua khỏi trong vụ xe bơm bê tông gãy cần đè trúng nhóm công nhân. Đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

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