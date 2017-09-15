Mới đây, một tình tiết mới liên quan đến vụ việc cô giáo uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển công tác vô lý được tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin từ Dân Việt, ông Phùng Văn Thanh – nguyên Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) là người đã ký quyết định điều chuyển cô giáo T.T.T – giáo viên Trường THCS An Đồng đi nơi khác vào ngày 27/7/2017. Thời điểm này, ông Thanh đã nhận quyết định điều động đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng được 26 ngày. Ngày 1/7/2016, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã ký quyết định số 1259 với nội dung điều động và bổ nhiệm ông Phùng Văn Thanh lúc này đang làm Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) lên nhận chức Giám đốc Sở Xây dụng Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn trong vòng 5 năm.

Có nghĩa là, ngay ngày 1/7/2017, ông Phùng Văn Thanh đã chấm dứt mọi nhiệm vụ của vị trí Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) và bắt đầu nhận trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng theo đúng nội dung quyết định của UBND TP.Hải Phòng.

Việc này đã được quy định đầy đủ trong khoản 3, điều luật 124 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017, có hiệu lực ngày 1/1/2016: “Người được điều động hoặc bị cách chức phải chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND kể từ khi quyết định điều động, cách chức có hiệu lực”. Vấn đề này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, quyết định ông Phùng Văn Thanh ký về việc điều động cô T.T.T chuyển công tác từ Trường THCS An Đồng đến Trường THCS Đồng Thái có bị vô hiệu lực không. Như chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 8/9/2017, cô giáo T.T.T đã uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng nhưng may mắn được cứu sống. Nguyên nhân dẫn đến hành động này là do cô T. bức xúc vì bị chuyển công tác đột ngột, đồng thời đơn khiếu nại và nguyện vọng chuyển về trường cũ không được giải quyết suốt thời gian dài.

Vụ cô giáo uất ức uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển trường vô lý: Hé lộ bức tâm thư gửi chủ tịch huyện Uất ức vì bị chuyển công tác vô lý, cộng thêm việc đơn khiếu nại gửi nhiều lần không được xử lý, nữ giáo viên Th. bất lực uống thuốc ngủ tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-co-giao-uat-uc-uong-thuoc-tu-tu-vi-bi-chuyen-cong-tac-vo-ly-he-lo-tinh-tiet-moi-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-234610.html