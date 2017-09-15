Vụ cô giáo uất ức uống thuốc tự tử vì bị chuyển công tác vô lý : Hé lộ tình tiết mới khiến nhiều người bất ngờ

Xã hội 15/09/2017 12:03

Mới đây, một tình tiết mới liên quan đến vụ việc cô giáo uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển công tác vô lý được tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin từ Dân Việt, ông Phùng Văn Thanh – nguyên Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) là người đã ký quyết định điều chuyển cô giáo T.T.T – giáo viên Trường THCS An Đồng đi nơi khác vào ngày 27/7/2017. Thời điểm này, ông Thanh đã nhận quyết định điều động đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng được 26 ngày.

Ngày 1/7/2016, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã ký quyết định số 1259 với nội dung điều động và bổ nhiệm ông Phùng Văn Thanh lúc này đang làm Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) lên nhận chức Giám đốc Sở Xây dụng Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn trong vòng 5 năm.

Vụ cô giáo uất ức uống thuốc tự tử vì bị chuyển công tác vô lý : Hé lộ tình tiết mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Quyết định bổ nhiệm ông Phùng Văn Thanh - nguyên Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) lên đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng - Ảnh: Internet

Có nghĩa là, ngay ngày 1/7/2017, ông Phùng Văn Thanh đã chấm dứt mọi nhiệm vụ của vị trí Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) và bắt đầu nhận trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng theo đúng nội dung quyết định của UBND TP.Hải Phòng.

Việc này đã được quy định đầy đủ trong khoản 3, điều luật 124 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017, có hiệu lực ngày 1/1/2016: “Người được điều động hoặc bị cách chức phải chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND kể từ khi quyết định điều động, cách chức có hiệu lực”.

Vụ cô giáo uất ức uống thuốc tự tử vì bị chuyển công tác vô lý : Hé lộ tình tiết mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Quyết định điều động giáo viên T.T.T chuyển công tác từ Trường THCS An Đồng đến Trường THCS Đồng Thái do ông Phùng Văn Thanh ký - Ảnh: Internet

Vấn đề này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, quyết định ông Phùng Văn Thanh ký về việc điều động cô T.T.T chuyển công tác từ Trường THCS An Đồng đến Trường THCS Đồng Thái có bị vô hiệu lực không.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 8/9/2017, cô giáo T.T.T đã uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng nhưng may mắn được cứu sống. Nguyên nhân dẫn đến hành động này là do cô T. bức xúc vì bị chuyển công tác đột ngột, đồng thời đơn khiếu nại và nguyện vọng chuyển về trường cũ không được giải quyết suốt thời gian dài. 

Vụ cô giáo uất ức uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển trường vô lý: Hé lộ bức tâm thư gửi chủ tịch huyện

Vụ cô giáo uất ức uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển trường vô lý: Hé lộ bức tâm thư gửi chủ tịch huyện

Uất ức vì bị chuyển công tác vô lý, cộng thêm việc đơn khiếu nại gửi nhiều lần không được xử lý, nữ giáo viên Th. bất lực uống thuốc ngủ tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo chuyển trường tự tử hải phòng

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 46 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 46 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 46 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày