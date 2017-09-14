Vụ cô giáo uất ức uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển trường vô lý: Hé lộ bức tâm thư gửi chủ tịch huyện

Xã hội 14/09/2017 10:34

Uất ức vì bị chuyển công tác vô lý, cộng thêm việc đơn khiếu nại gửi nhiều lần không được xử lý, nữ giáo viên Th. bất lực uống thuốc ngủ tự tử.

Theo thông tin từ Khám phá, trước khi quyết định tự kết liễu đời mình, cô Th. đã gửi tâm thư cho Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng).

Vụ cô giáo uất ức uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển trường vô lý: Hé lộ bức tâm thư gửi chủ tịch huyện - Ảnh 1
Bức tâm thư cô giáo Th. gửi cho Chủ tịch UBND huyện An Dương trước khi tự tử - Ảnh: Internet

Bức tâm thư có nội dung liên quan đến cuộc gặp gỡ vào tháng 7/2017 của Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) với cô Th. và 4 giáo viên khác trong nhóm giáo viên Trường THCS An Đồng bị điều chuyển công tác đến Trường THCS Đồng Thái.

Theo đó, trong cuộc gặp gỡ, chính quyền huyện An Dương đã đưa ra thông tin, trong năm học 2017 – 2018 Trường THCS An Đồng sẽ thiếu một giáo viên Sinh học. Do đó, một trong hai người thuộc tổ Sinh – Hóa sẽ được quay lại trường, trong đó có cô Th. Nhưng sau đó, giáo viên P.T thấy hoàn cảnh của cô Th. khó khăn, phải chăm sóc hai con nhỏ một mình nên đã chủ động nhường lại vị trí ở trường THCS An Đồng.

Sau cuộc gặp gỡ với chính quyền huyện An Dương, vì đợi mãi nhưng vẫn chưa được chuyển về Trường THCS An Đồng nên cô Th. đã tiếp tục lên huyện để chất vấn. Cán bộ tại đây yêu cầu cô làm đủ mọi thủ tục và sau khi đã hoàn thành hồ sơ mới, mọi việc vẫn không được giải quyết.

Quá bất lực, mệt mỏi vì bị chuyển công tác sang Trường THCS Đồng Thái, cách nhà hơn 20km và không được giải quyết chuyển về trường cũ nên cô giáo Th. đã nghĩ quẩn uống thuốc ngủ tự tử. 

Vụ cô giáo uất ức uống thuốc ngủ tự tử vì bị chuyển trường vô lý: Hé lộ bức tâm thư gửi chủ tịch huyện - Ảnh 2
Ngày 8/9/2017, cô giáo Th. uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời - Ảnh: Internet

Ông Lê Anh Quân – UBND huyện An Dương (Hải Phòng) khẳng định, nội dung cô giáo Th. trình bày liên quan đến cuộc gặp gỡ với nhóm 5 giáo viên Trường THCS An Đồng bị chuyển công tác vào tháng 7/2017 là đúng sự thật. Tuy nhiên, do Ban Giám hiệu Trường An Đồng vẫn đang rà soát nên chưa đưa ra quyết định điều động giáo viên.

Sau khi đã rà soát, Ban Giám hiệu Trường THCS An Đồng xét thấy hiện tại trường vẫn thừa biên chế, trong đó có 3 giáo viên bộ môn Sinh học, đây chính là nguyên nhân không thể điều chuyển cô Th. trở về.

Ông Quân cho biết: “Còn về việc Ban Giám hiệu Trường THCS An Đồng thực hiện lấy phiếu tín nhiệm khi lập danh sách điều chuyển các giáo viên tôi cho rằng là khách quan và minh bạch”.

Về vấn đề yếu tố hậu phương quân đội, ông Quân cho biết, đơn vị đã rà soát kỹ lưỡng và thấy quy định hiện nay chỉ ưu tiên cho diện có con em, cán bộ công tác tại Trường Sa, Hoàng Sa.

Còn trường hợp chồng của cô Th. làm cảnh sát biển đóng quân ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng nên khó được ưu tiên.

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