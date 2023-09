Bức tâm thư có nội dung liên quan đến cuộc gặp gỡ vào tháng 7/2017 của Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) với cô Th. và 4 giáo viên khác trong nhóm giáo viên Trường THCS An Đồng bị điều chuyển công tác đến Trường THCS Đồng Thái.

Theo đó, trong cuộc gặp gỡ, chính quyền huyện An Dương đã đưa ra thông tin, trong năm học 2017 – 2018 Trường THCS An Đồng sẽ thiếu một giáo viên Sinh học. Do đó, một trong hai người thuộc tổ Sinh – Hóa sẽ được quay lại trường, trong đó có cô Th. Nhưng sau đó, giáo viên P.T thấy hoàn cảnh của cô Th. khó khăn, phải chăm sóc hai con nhỏ một mình nên đã chủ động nhường lại vị trí ở trường THCS An Đồng.