Vụ cô gái mang bầu nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng: Nạn nhân bất ngờ về nhà vào sáng nay

Xã hội 10/04/2019 10:03

Nghĩ T. đã gieo mình xuống sông nên gia đình thuê rất nhiều người tìm kiếm thi thể. Thậm chí còn nhờ đến cả thầy cúng thực hiện nghi lễ ngay cạnh bờ sông với mong muốn sớm tìm thấy thi thể về mai táng.

Liên quan đến vụ việc cô gái mang bầu để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng, sáng nay (10/4), người nhà cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng cô gái trẻ đã bất ngờ trở về nhà. 

Do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai, chị Đinh Thị Minh T. (SN 1994, trú xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã dựng hiện trường một vụ tự tử tại cầu Bính nhằm "dạy cho bạn trai một bài học". Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ ồn ào khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, T. đã khóa Facebook cá nhân và chủ động liên lạc với gia đình thông báo mình vẫn ổn.

Vụ cô gái mang bầu nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng: Nạn nhân bất ngờ về nhà vào sáng nay - Ảnh 1
Sau hơn 1 tuần được cho là đã nhảy cầu tự tử, cô gái trẻ bất ngờ trở về nhà - Ảnh: FBNV

Như đã đưa tin, vào ngày 2/4/2019, T. thông báo với gia đình sẽ tự tử ở cầu Bính và gửi lời cuối cùng tới mọi người.

Nghe tin dữ, mọi người trong gia đình hốt hoảng chạy đến cầu Bính thì chỉ nhận được 2 bức thư tuyệt mệnh và đôi dép của T. bỏ lại.

Nghĩ T. đã gieo mình xuống sông nên gia đình thuê rất nhiều người tìm kiếm thi thể. Thậm chí còn nhờ đến cả thầy cúng thực hiện nghi lễ ngay cạnh bờ sông với mong muốn sớm tìm thấy thi thể về mai táng. Suốt hơn 1 tuần tìm kiếm trong vô vọng, chị T. bất ngờ trở về nhà khiến gia đình vui mừng khôn xiết.

Trong bức thư gửi bạn trai, T. viết: "Gửi Anh! Em xin lỗi nhé vì em lại chọn cách này, nhưng em đã quá mệt mỏi em không còn đủ sức mà đối diện nữa, giờ em xin giải thoát cho bản thân mình.

Biết là việc làm này của em là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà không nghĩ cho người ở lại, nhưng trong khoảng thời gian này thì em không thể nghĩ được gì khác cả. 

Em ước gì anh đừng giận em quá, em ước gì anh còn chút tình người, nhưng anh đã quá ác với em, anh không những ác với em mà còn với con anh, anh quá tàn nhẫn. Thôi em đi như vậy đi tới một thế giới chỉ có mẹ con em nơi không có oán hận.

Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh. À mà anh, hứa với em 1 việc được không là từ bỏ thứ đó đi vì em biết chính nó là tác hại của ngày hôm nay của chúng ta. Giờ em buông rồi đó, chúc anh hạnh phúc nhé".

Vụ cô gái mang bầu nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng: Nạn nhân bất ngờ về nhà vào sáng nay - Ảnh 2

Vụ cô gái mang bầu nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng: Nạn nhân bất ngờ về nhà vào sáng nay - Ảnh 3
T. để lại 2 bức thư tuyệt mệnh trên cầu để mọi người nghĩ cô đã tự tử - Ảnh: Internet

Một lá thư khác có nội dung gửi cha mẹ trước khi nhảy cầu: "Cho con xin lỗi nhé! Kiếp này con nợ bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con xin được làm con của bố mẹ để trả nợ kiếp này. Con là đứa được bố mẹ thương nhất nhưng cũng là đứa khiến bố mẹ phải buồn. Giờ con rất mệt mỏi, con xin lỗi vì lại chọn cách này nhưng con đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống này khiến con quá ngột ngạt".

Hải Phòng: Cô gái để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Bính bất ngờ gọi điện về nhà thông báo vẫn còn sống

Hải Phòng: Cô gái để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Bính bất ngờ gọi điện về nhà thông báo vẫn còn sống

Chính quyền địa phương nơi cô gái để lại bức thư tuyệt mệnh ở trên cầu Bính cho biết, họ vừa nhận được thông tin cô gái này vừa gọi về cho gia đình thông báo vẫn còn sống.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy cầu tự tử người chết quay về thư tuyệt mệnh

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản