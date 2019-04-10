Do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai, chị Đinh Thị Minh T. (SN 1994, trú xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã dựng hiện trường một vụ tự tử tại cầu Bính nhằm "dạy cho bạn trai một bài học". Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ ồn ào khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, T. đã khóa Facebook cá nhân và chủ động liên lạc với gia đình thông báo mình vẫn ổn.

Liên quan đến vụ việc cô gái mang bầu để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng, sáng nay (10/4), người nhà cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng cô gái trẻ đã bất ngờ trở về nhà.

Như đã đưa tin, vào ngày 2/4/2019, T. thông báo với gia đình sẽ tự tử ở cầu Bính và gửi lời cuối cùng tới mọi người.

Nghĩ T. đã gieo mình xuống sông nên gia đình thuê rất nhiều người tìm kiếm thi thể. Thậm chí còn nhờ đến cả thầy cúng thực hiện nghi lễ ngay cạnh bờ sông với mong muốn sớm tìm thấy thi thể về mai táng. Suốt hơn 1 tuần tìm kiếm trong vô vọng, chị T. bất ngờ trở về nhà khiến gia đình vui mừng khôn xiết.

Trong bức thư gửi bạn trai, T. viết: "Gửi Anh! Em xin lỗi nhé vì em lại chọn cách này, nhưng em đã quá mệt mỏi em không còn đủ sức mà đối diện nữa, giờ em xin giải thoát cho bản thân mình.

Biết là việc làm này của em là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà không nghĩ cho người ở lại, nhưng trong khoảng thời gian này thì em không thể nghĩ được gì khác cả.

Em ước gì anh đừng giận em quá, em ước gì anh còn chút tình người, nhưng anh đã quá ác với em, anh không những ác với em mà còn với con anh, anh quá tàn nhẫn. Thôi em đi như vậy đi tới một thế giới chỉ có mẹ con em nơi không có oán hận.

Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh. À mà anh, hứa với em 1 việc được không là từ bỏ thứ đó đi vì em biết chính nó là tác hại của ngày hôm nay của chúng ta. Giờ em buông rồi đó, chúc anh hạnh phúc nhé".

T. để lại 2 bức thư tuyệt mệnh trên cầu để mọi người nghĩ cô đã tự tử - Ảnh: Internet

Một lá thư khác có nội dung gửi cha mẹ trước khi nhảy cầu: "Cho con xin lỗi nhé! Kiếp này con nợ bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con xin được làm con của bố mẹ để trả nợ kiếp này. Con là đứa được bố mẹ thương nhất nhưng cũng là đứa khiến bố mẹ phải buồn. Giờ con rất mệt mỏi, con xin lỗi vì lại chọn cách này nhưng con đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống này khiến con quá ngột ngạt".