Liên quan đến việc chó Pitbull cắn chết người ở Long An, mới đây, chuyên gia chó cảnh đã lên tiếng chia sẻ về giống chó này, giải thích nguyên nhân cũng như thông tin về một số điều cần lưu ý khi nuôi một con thú lớn như vậy trong nhà.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 20/5 vừa qua, tại ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa xảy ra sự việc chó Pitbull cắn chết người. Theo đó, anh H.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) dẫn con chó Pitbull nặng gần 60kg nuôi trong nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An uống cà phê. Tại đây, một thanh niên được cho là có quen biết với anh H. có đến nói chuyện, quơ tay múa chân và bất ngờ bị con chó Pitbull giết chết. Anh H. lao vào ngăn cản cũng bị chó tấn công, phải đưa đi cấp cứu. Con chó - thủ phạm đã gây ra vụ án mạng - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến sự việc, theo Thanh Niên, anh Sơn, chuyên gia nuôi chó cảnh cho biết Pitbull là giống chó có kích cỡ trung bình đến lớn, cơ bắp rất phát triển, săn chắc, cơ hàm khỏe và cứng. Chính vì mang những đặc điểm ưu tú của một giống chó chọi và nhanh nhẹn nên khi chúng tấn công người sẽ cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Dù Pitbull có những đặc tính rất hay nhưng nhiều nước lại cấm nuôi giống chó này và mỗi lần nhắc đến Pitbull mọi người sẽ nghĩ ngay đây là một giống chó nguy hiểm.

Theo anh Sơn, khi quyết định nuôi chó, bất kỳ giống nào và nhất là những giống chó to lớn, mạnh mẽ như Pitbull, người nuôi cần có nhiều kinh nghiệm. Nếu chủ nhân không hiểu rõ giống chó này và không dạy dỗ chúng chu đáo thì có thể gặp phải những hậu quả nghiêm trọng. Chó Pitbull nếu không có kiến thức nuôi sẽ rất nguy hiểm: Ảnh: Internet Vì vậy, khi nuôi chó Pitbull, người nuôi cần phải có biện pháp đề phòng trước như: Khi dẫn chó Pitbull ra đường cần phải rọ mõm; Khi chó tiếp xúc người lạ, phải chú ý cảnh giác, chỉ cần thấy chúng có những biểu hiện khác thường phải kịp thời ngăn chặn ngay; Đừng khuyến khích bản năng hung dữ của chó Pitbull bộc phát.

Về trường hợp chó Pitbull cắn chết người ở Long An mới đây, theo anh Sơn, bản thân người chủ có lỗi chứ chú chó không có lỗi. Có thể nhận thấy người chủ chưa thật sự hiểu rõ và lường trước nguy hiểm có thể xảy ra khi quyết định nuôi giống chó này. Cụ thể ở trường hợp này, khi dắt chó Pitbull ra ngoài, chủ chó đã không tuân theo quy định là đeo rọ mõm cho chó. Chưa kể là khi chó Pitbull thấy người nói chuyện lớn tiếng, quơ tay quơ chân thì người chủ cần phải cảnh giác ngay vì bản năng của chó Pitbull lúc ấy sẽ nghĩ "người này muốn tấn công gây nguy hiểm cho chủ" hoặc cảm thấy bản thân bị uy hiếp và dẫn đến khả năng chó Pitbull sẽ tấn công để bảo vệ chủ hoặc tự vệ. Anh H. trong bệnh viện - Ảnh: VnExpress Anh Sơn cũng chia sẻ thêm, không riêng gì giống chó Pitbull, những giống chó khác có tính bảo vệ chủ hoặc bản năng tự vệ khi thấy nguy hiểm. Nhưng với giống chó Pitbull, một khi đã cắn thì sẽ rất khó cản, càng đánh nó và nó càng thấy máu thì càng kích thích bản năng nó hơn. Đồng thời, tính sát thương của Pitbull rất lớn nên cần cẩn thận một khi quyết định nuôi giống chó này.

Chủ con chó Pitbull cắn chết người ở Long An: 'Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được' Liên quan đến sự việc chó Pitbull cắn chết người ở Long An, theo người dân trong vùng cho biết, chủ chú chó từ TP.HCM chuyển về, từng nuôi đại bàng, khỉ và bây giờ chuyển sang nuôi giống chó lớn này.

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