Trao đổi với Vietnamnet, ngày 31/10, lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Green cho biết, đơn vị nhận trách nhiệm đã báo cáo chậm với Sở Y tế Hải Phòng về việc cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 xuống đất tử vong.

Đồng thời, phía Bệnh viện cũng đã phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý để phục vụ điều tra của cơ quan công an. Được biết, nguyên nhân khiến cháu bé bị rơi xuống, BV nhận định là do người mẹ đã tự ý di chuyển giường bệnh đến sát cửa sổ. Lúc bất cẩn, cháu bé đã trèo lên cửa sổ chưa có song sắt chắn an toàn nên rơi xuống.