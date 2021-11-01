Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong: Thông tin bị ' giấu nhẹm' 10 ngày?

Xã hội 01/11/2021 08:20

Chiều 30/10, lãnh đạo Công an quận Lê Chân khẳng định, sau 10 ngày xảy ra sự việc phía bệnh viện vẫn chưa nhận được thông tin.

Trao đổi với Vietnamnet, ngày 31/10, lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Green cho biết, đơn vị nhận trách nhiệm đã báo cáo chậm với Sở Y tế Hải Phòng về việc cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 xuống đất tử vong.

Đồng thời, phía Bệnh viện cũng đã phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý để phục vụ điều tra của cơ quan công an. Được biết, nguyên nhân khiến cháu bé bị rơi xuống, BV nhận định là do người mẹ đã tự ý di chuyển giường bệnh đến sát cửa sổ. Lúc bất cẩn, cháu bé đã trèo lên cửa sổ chưa có song sắt chắn an toàn nên rơi xuống.

Phía BV thông tin thêm: “Nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, BV đã tiến hành rà soát lại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn để gia cố, cảnh báo cho người bệnh và thân nhân”.

Chiều 30/10, lãnh đạo Công an quận Lê Chân khẳng định, sau 10 ngày xảy ra sự việc phía bệnh viện vẫn chưa hề thông tin. Sự việc bị “ém” nên anh em công an phường cũng không nắm được. Đồng thời, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân cũng xác nhận, việc bệnh viện xảy ra tai nạn chết người nhưng phường không hề nhận được báo cáo.

Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong: Thông tin bị ' giấu nhẹm' 10 ngày? - Ảnh 1
Khu vực cửa sổ nơi cháu bé bị rơi xuống - Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Người Lao động đưa tin, trước đó, tối 29/10, lãnh đạo bệnh viên quốc tế Green (Hải Phòng) xác nhân vụ việc cháu bé rơi từ tầng 9 xuống đất tử vong.
Cụ thể, trước đó, ngày 18/10, cháu bé T.H.L. (SN 2019, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) được gia đình đưa nhập viện thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán dính thắng lưỡi. Đến ngày hôm sau, cháu T.H.L. được phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi bình thường và được chuyển về nằm tại phòng 910 (tầng 9) của bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Đến ngày 20/10, điều dưỡng có tiêm truyền cho cháu T.H.L. theo chỉ định và mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Lúc này, điều dưỡng có nhắc mẹ cháu để ý trông nom trẻ. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, điều dưỡng của bệnh viện nghe tiếng kêu: "Chết rồi, con tôi rơi xuống đất".

Ngay khi nhận thông tin, các bộ phận liên quan của Bệnh viện tập trung tại hiện trường, nơi trẻ rơi từ tầng 9 xuống và thực hiện cấp cứu ngay tại chỗ khoảng 15-20 phút. Sau khi làm các thủ tục hồi sức cấp cứu, theo dõi trên máy, bệnh nhi có nhịp tim đập trở lại và trẻ được chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, bệnh nhi chuyển đến viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim trước khi vào viện, bị đa chấn thương do ngã từ tầng 9 Bệnh viện quốc tế Green xuống đất.

Lãnh đạo Bệnh viện quốc tế Green cho biết thêm trước tai nạn rủi ro, mất mát của gia đình, bệnh viện họp Ban Giám đốc, thống nhất miễn toàn bộ viện phí cho gia đình bệnh nhi, phối hợp với gia đình đưa cháu về quê nhà ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong: Bệ cửa sổ khá an toàn, chỉ mở được khi có lực người lớn

Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong: Bệ cửa sổ khá an toàn, chỉ mở được khi có lực người lớn

Theo chia sẻ của một số phụ huynh có con đang điều trị tại đây cho biết, bệ cửa sổ ở bệnh viện Green khá cao và an toàn, cánh cửa chỉ có thể mở được với lực của người lớn và có 2 nấc chỉnh mở cánh.

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