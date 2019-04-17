Vụ bé 13 tuổi bị người tình của mẹ cưỡng hiếp: Nghi phạm đã có vợ và 3 con

Xã hội 17/04/2019 19:19

Chồng chị T. bị bệnh thần kinh nên một mình chị phải làm phụ hồ nuôi 2 đứa con. Có lẽ do hoàn cảnh quá khó khăn nên chị mới đi lại, dựa dẫm vào Ứng. Chị cũng không ngờ có ngày chính gã lại làm hại con gái của mình.

Hôm nay (17/4), Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Ứng (SN 1966, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào ngày 6/4/2019, Công an huyện Thuận Thành nhận được đơn tố cáo của gia đình chị Trần Thị T. (trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) về việc con gái sinh năm 2005 bị Nguyễn Bá Ứng xâm hại tình dục.

Theo điều tra ban đầu, Ứng đã có gia đình yên ổn với vợ và 3 đứa con. Khoảng 2 năm gần đây, Ứng quen biết rồi thường xuyên quan hệ tình cảm với chị T. ở cùng huyện. Chị T. có hoàn cảnh éo le vì chồng bị bệnh thần kinh, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Chị một mình nuôi 2 đứa con, cháu gái lớn năm nay hơn 13 tuổi tên là H. và một bé trai 10 tuổi. Hàng ngày, chị làm nghề phụ hồ kiếm sống. 

Có lẽ do hoàn cảnh quá khó khăn nên chị T. mới đi lại, dựa dẫm vào Ứng. Chị cũng không ngờ có ngày chính người tình lại làm hại con gái của mình.

Vụ bé 13 tuổi bị người tình của mẹ cưỡng hiếp: Nghi phạm đã có vợ và 3 con - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Bá Ứng - Ảnh: CAND

Chiều tối 5/4/2019, Ứng đến nhà chị T. chơi nhưng chị đi làm chưa về. Thấy chỉ có 2 đứa trẻ ở nhà, Ứng nảy sinh ý định đồi bại với con gái của người tình. Hắn đưa cho bé trai 10 nghìn đồng đi mua kẹo để lừa bé ra khỏi nhà.

Tiếp đó, Ứng kéo cháu H. vào giường ngủ, dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi đồi bại. Bé trai trên đường đi mua kẹo thì gặp mẹ đi làm về. Chị T. gặng hỏi thì đứa trẻ nói "bác Ứng cho tiền mua kẹo".

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị T. lập tức chạy về nhà và bắt quả tang Ứng đang xâm hại con gái mình. Thấy có người mở cửa, Ứng vội vã bỏ cháu H. ra rồi lên xe máy bỏ đi. 

Chị T. đã đưa con gái đến Công an huyện Thuận Thành trình báo. Quá trình điều tra, Công an huyện Thuận Thành xác định Ứng có hành vi hiếp dâm cháu H. Kết quả khám tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho thấy, cháu bé bị tấy đỏ vùng kín nhưng chưa bị giao cấu, không có tinh trùng.

Ngay khi từ nhà chị T. về, Ứng bỏ trốn. Đến ngày 11/4, Ứng ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

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