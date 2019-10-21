Vụ 4 thanh niên xăm trổ đánh nữ phụ xe buýt: 'Họ vứt lại 1 triệu và bảo đánh thế còn nhẹ'

Xã hội 21/10/2019 16:39

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đã xác định được danh tính 4 thanh niên đánh nữ phụ xe buýt trong ngày 20/10 khiến dư luận bức xúc.

Liên quan đến vụ 4 thanh niên đánh nữ phụ xe buýt, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đã xác định được nhóm đối tượng xăm trổ hành hung chị Đỗ Thị Thúy H. (27 tuổi, ở xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội). Trong số nhóm đối tượng có kẻ từng có tiền án tiền sự.

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Nữ phụ xe buýt bị đánh thâm tím mặt - Ảnh: FB

Hiện chị H. đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ứng Hòa. Chị cho biết bản thân rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần sau khi bị nhóm thanh niên đánh đấm túi bụi vào người và mặt.

Theo lời kể, ngày 20/10, 4 thanh niên nói trên lên xe buýt tại điểm ở thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa). Sau khi lên xe, nhóm này nói chuyện to tiếng, văng tục khiến các hành khách khác trên xe cảm thấy khó chịu. Thấy vậy, chị H. đến nhắc nhở thì bị nhóm người này hành hung.

Sau khi đánh đấm túi bụi, các đối tượng vứt lại 1 triệu đồng cho chị H. và bảo: "Mày đừng có mà láo, tao đánh thế vẫn còn nhẹ. Mày cầm lấy tiền mà mua thuốc" - theo VTC News.

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4 thanh niên được cho là đã hành hung nữ phụ xe buýt - Ảnh: FB

Chị H. cho biết đã làm nghề phụ xe buýt nhiều năm. Bản thân chị chưa bao giờ xích mích với ai hay gây thù chuốc oán với người nào.

Nạn nhân cùng Xí nghiệp buýt Cầu Bươu (đơn vị quản lý xe buýt tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương) cũng đã làm đơn trình báo, đề nghị cơ quan công an xử lý nhóm đối tượng hành hung phụ nữ nói trên.

Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. 

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