Vụ 4 học sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Đã tìm thấy thêm 2 thi thể học sinh bị nước cuốn mất tích

Xã hội 25/04/2021 15:26

Liên quan đến vụ việc thương tâm, nhóm khoảng 8 học sinh đi tắm biển ở Thanh Hóa có 1 học sinh đuối nước và 3 học sinh mất tích vào ngày 23/4 thì đến sáng nay ngày 25/4 đã tìm thấy 2 thi thể trong số 3 học sinh mất tích.

Theo thông tin từ Người Lao Động, khoảng 3 giờ sáng nay ngày 25/4, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa và người dân địa phương đã tìm thấy 2 thi thể học sinh bị nước cuốn khi đi tắm biển vào chiều ngày 23/4. Vị trí tìm thấy thi thể 2 em là khu vực vùng biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cách hiện trường khoảng 10 km.

Theo đó, danh tính 2 nạn nhân là em Vũ Quang M. và Nguyễn Hữu Q. (cùng SN 2009; là học sinh lớp 6, Trường THCS Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa). Hiện thi thể 2 em đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê để lo hậu sự.

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Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực biển Hoằng Hóa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 23/4, một nhóm khoảng 8 em học sinh lớp 5 và lớp 6 (cùng ngụ xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa) rủ nhau đi tắm biển. Tuy nhiên, không may 1 em bị đuối nước và 3 em trong nhóm đã bị nước cuốn mất tích. 

Ngay trong ngày 23/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 em. Tính đến hôm nay là đã tìm 3 thi thể trong số 4 em học sinh bị mất tích.

Hiện lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm em học sinh mất tích còn lại.

 

Đi tắm biển, 4 học sinh lớp 6 đuối nước mất tích, đã tìm thấy thi thể 1 em

Đi tắm biển, 4 học sinh lớp 6 đuối nước mất tích, đã tìm thấy thi thể 1 em

Đầu giờ chiều nay 23/4, một nhóm 8 học sinh đã rủ nhau ra biển tắm, không may, có 4 em bị nước cuốn ra biển. Sau đó, 1 học sinh được tìm thấy đã tử vong, 3 học sinh khác hiện đang mất tích.

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