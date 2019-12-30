Vụ 3 cô gái tử vong bí ẩn trong ngôi nhà 5 tầng: Nghi trầm cảm, để lại thư tuyệt mệnh

Xã hội 30/12/2019 10:56

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh bên cạnh thi thể 3 cô gái tử vong bí ẩn trong ngôi nhà 5 tầng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan CSĐT Công an quận đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ 3 cô gái tử vong bí ẩn tại ngôi nhà 5 tầng trong hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 28/12, người dân sống gần đó phát hiện 3 cô gái cùng quê Hải Dương tử vong trong căn nhà khóa cửa nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Ngôi nhà xảy ra vụ 3 cô gái tử vong bí ẩn - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. 

Theo thông tin trên Lao động, ngôi nhà trên đứng tên bố của 1 trong 3 nạn nhân được mua từ năm 2003. Vì người này không sống ở đây nên chính quyền địa phương không nắm được thông tin chi tiết về gia đình.

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày xảy ra sự việc, bạn thân của nạn nhân nhận được tin nhắn thông báo tự tử. Gọi điện lại không được, sợ có chuyện chẳng lành nên người này đã báo cho gia đình nạn nhân. 

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Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Được biết, cả 3 nạn nhân đều đang bị trầm cảm. Trước đó, con gái chủ nhà từng nhảy lầu tự tử từ tầng 3 nhưng không chết. Tại hiện trường, 3 người nằm tử vong trên giường, trên chiếc bàn bên cạnh là lá thư tuyệt mệnh.

Vì đây là vụ tự tử nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Sau đó 3 nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Phát hiện 3 người tử vong chưa rõ nguyên nhân trong ngôi nhà 5 tầng ở Hà Nội

Phát hiện 3 người tử vong chưa rõ nguyên nhân trong ngôi nhà 5 tầng ở Hà Nội

Theo nhân chứng, cả 3 nạn nhân đều quê ở Hải Dương và còn trẻ tuổi. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc xong, người nhà đã đưa nạn nhân về quê ở Hải Dương để làm lễ mai táng.

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