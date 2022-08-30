Vụ 2 bộ xương trong rừng Gia Lai: Người thân hé lộ thêm nhiều tình tiết bất ngờ?

Chị T.T.T. (em gái của chị T.T.T.N.) cho biết, từ khi gia đình chị gái tôi bán nhà đến nay, chúng tôi không thể liên lạc được. Trước đó, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh anh H.Q.B. có quát mắng, vũ phu với chị gái mình.

Liên quan đến vụ 2 bộ xương khô được phát hiện trong rừng ở Gia Lai, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 29/8, được biết, ngôi nhà của gia đình chị T.T.T.N. và anh H.Q.B. (SN 1985) tại địa chỉ ở đường An Dương Vương, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bán cho một người khác và rời khỏi đây từ năm 2019. Theo bà Nguyễn Thị Liên, tổ trưởng tổ dân phố 1 (phường Thành Nhất), anh H.Q.B. do chơi cờ bạc nên phải bán nhà. Người dân địa phương thường gọi anh H.Q.B. là anh Phước. Chị T.T.T.N. (vợ anh B.) là người hiền lành, gần gũi với hàng xóm.

Chị T.T.T. (em gái của chị T.T.T.N.) cho biết, từ khi gia đình chị gái tôi bán nhà đến nay, chúng tôi không thể liên lạc được. Trước đó, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh anh H.Q.B. có quát mắng, vũ phu với chị gái mình. “Tôi và mọi người trong gia đình biết được anh B. có vay nợ tín dụng đen khoảng vài trăm triệu đồng. Gia đình tôi có hỏi nhưng anh B. che giấu và không cho biết rõ khoản nợ là bao nhiều tiền” - chị T.T.T. cho biết. Chị Nguyễn Thị H. (TP. Buôn Ma Thuột), hàng xóm gia đình anh B. cho hay, thời gian gần đây có nhiều người là chủ nợ do không liên lạc được với anh B. nên đã tìm đến nhà, hỏi thông tin để đòi nợ.

Ngôi nhà trước đây của vợ chồng anh Q., chị T.N. ở đường An Dương Vương (TP. Buôn Ma Thuột), nay đã bán cho người khác - Ảnh: báo Tiền Phong Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai xác định 2 thi thể chỉ còn xương khô là hai cha con, đồng thời cho biết nơi ở của họ ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trùng khớp với thông tin chủ sở hữu chiếc xe máy gần hiện trường là chị T.T.T.N. (vợ của nạn nhân sinh năm 1985, người con trai sinh năm 2011). Sau khi đọc báo, bà N.T.T.H. (SN 1965, trú tại Đồng Nai) đến Công an tỉnh Gia Lai nhận là mẹ và cũng là bà nội của hai thi thể. Hiện trường phát hiện 2 nạn nhân tử vong, thi thể chỉ còn là bộ xương - Ảnh: báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu để tiến hành giám định ADN của bà N.T.T.H và 2 bộ xương nói trên để xác định chính xác danh tính nạn nhân. Ngày 28/8, Công an tỉnh Gia Lai đã liên hệ và mời bà N.T.T.H đến làm việc để xác minh thông tin, phục vụ công tác điều tra. Bà H. và những người thân đi cùng xác nhận: Qua nhận dạng phần răng cửa của nạn nhân B. bị gãy cùng một số vật dụng tại hiện trường như va li, ba lô, mũ bảo hiểm, chiếc xe máy,... thì đây chính là con trai và cháu nội của bà H.

Vụ 2 bộ xương trong rừng: Đã xác định được danh tính, có người đến nhận là thân nhân Một bộ xương được xác định là của anh H.Q.B. - con trai bà N.T.T.H., trong khi bộ xương còn lại của cháu nội bà H. - tên là H.Q.K. (trú tại An Dương Vương, TP Buôn Ma Thuột).

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