Vợ thất thần khi nghe tin chồng bị xe cán tử vong trên đường đem cam cho con gái

Xã hội 29/11/2019 15:03

Trên đường đi mang cam cho con gái ở Đà Nẵng, người đàn ông gặp tai nạn thương tâm. Nhận được tin, người vợ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sáng nay (29/11), tại khu vực đường Hồ Xuân Hương, theo hướng từ đường biển Võ Nguyên Giáp về giao lộ Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 20 phút, anh N.H.T (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển chiếc xe tay ga hiệu SH màu đỏ lưu thông trên tuyến đường trên.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến anh T. tử vong - Ảnh: Internet

Khi đến số 23 Hồ Xuân Hương thì xe máy của anh T. bất ngờ ngã xuống đường. Ngay lúc này, chiếc xe bơm bê tông chạy đến không thể tránh kịp nên cán qua người nạn nhân. 

Ngay khi nhận được tin, vợ nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh người phụ nữ khóc ngất khi thấy thi thể chồng, nhiều người không khỏi xót xa. Theo thông tin trên Trí thức trẻ, anh T. đang trên đường mang cam ra Đà Nẵng cho con gái. 

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Người vợ khóc ngất khi nhìn thấy thi thể chồng - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Cách đây 1 ngày, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong trên đường đi khám bệnh. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng 28/11, anh L.V.T (sinh năm 1982) chở vợ và con gái 5 tuổi từ xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, Bình Thuận đi khám bệnh.

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Anh T. và con gái 5 tuổi tử vong trên đường đi khám bệnh - Ảnh: Internet

Khi chạy đến khu vực quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 ông Đồn thì bất ngờ xảy ra va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến cả nhà anh T. ngã xuống đường. Ngay lúc này, một chiếc xe tải chạy đến cán qua người anh T. và con gái khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Vợ khóc ngất bên thi thể chồng và con gái 5 tuổi tử vong dưới bánh xe tải trên đường đi khám bệnh

Vợ khóc ngất bên thi thể chồng và con gái 5 tuổi tử vong dưới bánh xe tải trên đường đi khám bệnh

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (28/11) tại Đồng Nai khiến 2 cha con tử vong tại chỗ. Được biết gia đình nạn nhân đang trên đường đi khám bệnh.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông Đà Nẵng tai nạn nghiêm trọng

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