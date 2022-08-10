Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh xe cứu thương chở một người phụ nữ bị tai nạn nghiêm trọng vào bệnh viện cấp cứu, đi cùng là chồng nạn nhân với chiếc áo trắng nhuốm máu.

Mới đây, theo thông tin từ báo Người lao động, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo trắng ôm vợ trên xe cứu thương nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận mong nạn nhân tai qua nạn khỏi để người chồng có cơ hội giữ đúng lời hứa bỏ nhậu.

Theo clip mà các thành viên chuyến xe cấp cứu nghĩa tình của nhóm thiện nguyện nghĩa tình bằng hữu Phan Điền ghi lại thì có hai vợ chồng bị tai nạn giao thông.

Khi được đưa lên xe cấp cứu, người chồng cúi xuống ôm vợ và nói: "Em nín đi đừng khóc nữa, anh hứa anh không có nhậu nữa, anh sai anh sợ lắm rồi, anh không có nhậu nữa, anh sẽ chở em về quê, hai vợ chồng mình về quê sống... Em ráng lên nha, em ráng sống với anh nha".

Người chồng dỗ dành vợ và thề bỏ nhậu - Ảnh: Báo Người lao động

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận mong nạn nhân tai qua nạn khỏi để chồng chị có cơ hội thực hiện lời hứa bỏ nhậu. Trong khi đó, cũng có rất nhiều người lên án việc ăn nhậu của người chồng khiến người vợ gặp nạn.

Khu vực đôi vợ chồng gặp nạn vào tối ngày 24/7 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra vào tối 24/7, đôi vợ chồng chạy xe máy tự té ngã ở khu vực Khu công nghiệp Gò Dầu (xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai). Sau đó, nhóm thiện nguyện Nghĩa tình bằng hữu Phan Điền đã hỗ trợ xe cứu thương đưa vợ chồng nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thành viên nhóm Nghĩa tình bằng hữu Phan Điền, đôi vợ chồng trên ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành sơ cứu, người nhà đã xin chuyển nạn nhân lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

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