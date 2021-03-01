Vợ 'người hùng' cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư: Chồng có lòng tốt, 'bị người khác lừa nhưng anh cũng kệ'

Sau vụ việc, sáng nay, rất nhiều họ hàng người thân của anh đã có mặt tại nhà từ rất sớm để gửi lời chúng mừng anh Mạnh.

Hiện nay, cộng đồng mạng đang "rần rần" trước vụ việc bé N.P.H (sinh năm 2018) rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu thoát vào chiều tối hôm qua.

Chị Thủy chia sẻ với Doanh nghiệp và tiếp thị, khi anh về, chị có hỏi nhưng không thấy anh Mạnh trả lời. Sau đó anh quay ra chào bố mẹ, rồi kể chuyện hôm nay anh cứu được một cháu bé, khiến ai nấy nghe xong đều rất phấn khởi và xúc động.

Đến hiện tại, chị Phùng Thị Thuỷ - vợ anh Mạnh, hiện đang là giáo viên mầm non - vẫn chưa hết bất ngờ. Chị cho biết, hôm qua, anh Mạnh về nhà trong tình trạng chân đi khập khiễng, tay đau nhứt, quần áo bẩn nên chị còn tưởng có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, chị Thủy vẫn đang ở trong nhà, nghe "câu được, câu không". Lúc sau, khi thấy hàng xóm chạy sang gọi hỏi, chị vợ được chị gái mở cho xem clip, lúc đấy chị mới biết chuyện.

"Đêm qua, khi anh về tôi thấy tâm trạng anh ấy vẫn còn bần thần, tay còn nhức. Sau đó, tôi đi lấy thuốc cho chồng mình uống và xoa bóp cho anh ấy. Khoảng 4h sáng, tôi thấy anh Mạnh mắt lim dim ngủ tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút" - chị Thủy chia sẻ.

Chị cho biết anh Mạnh là người hiền lành và tốt bụng - Ảnh: Kênh 14

Nói về tính cách của chồng, chị Thủy cho biết anh là người hiền lành, có lòng tốt đến nỗi đôi khi chị thấy bực bội: "Anh Mạnh có lòng tốt từ ngày xưa, biết quan tâm tới mọi người, nhiều lần người khác làm mình gặp khó khăn, lừa mình nhưng anh cũng kệ".

Theo chị Thủy, sức khỏe anh Mạnh từ nhỏ đã rất yếu, không được như người bình thường nên rất vất vả, đi chở đồ cho khách thì hay bị đau lưng.

Sau sự việc trên, không chỉ riêng anh Mạnh, chị Thuỷ cũng được cộng đồng mạng vào Facebook cảm ơn, động viên. Chị Thuỷ cũng mong muốn có thể gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã gửi lời chúc đến gia đình chị.