Vợ đưa con về quê sau cơn cãi vã, 2 tháng sau chồng được hàng xóm phát hiện treo cổ chết trong nhà

Xã hội 07/06/2020 14:48

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ đưa 2 con về nhà ngoại. Khoảng 2 tháng sau, người chồng được hàng xóm phát hiện treo cổ tử vong.

Công an TP. Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong căn nhà thuê. 

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (7/6), người dân phát hiện mùi hôi khó chịu bốc ra từ căn nhà thuê trên đường Vĩnh Phú 17, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An nên đến kiểm tra. Ai nấy đều bàng hoàng khi thấy anh Vàng Văn Cường (SN 1980, quê Hậu Giang) treo cổ tử vong, thi thể trong giai đoạn phân huỷ mạnh.

Vợ đưa con về quê sau cơn cãi vã, 2 tháng sau chồng được hàng xóm phát hiện treo cổ chết trong nhà - Ảnh 1
Công an lấy lời khai các nhân chứng - Ảnh: Tiền Phong

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo người dân, nạn nhân sống với vợ và 2 con. Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Cường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây khoảng 2 tháng, sau khi cãi vã, người vợ đưa 2 con về nhà ngoại. Sau đó, người vợ quay lại Bình Dương làm việc nhưng cả hai không còn ở chung. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, tại TP. Thuận An (Bình Dương) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Sáng sớm 31/12/2019, người vợ phát hiện anh N.C.Đ. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong trong tư thế treo cổ.

Người vợ cho biết mới từ quê lên. Gọi cửa mãi không thấy chồng trả lời, chị nhờ hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện sự việc đau lòng. 

Nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Theo lời kể của người vợ, trước khi xảy ra sự việc hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Chị bỏ về quê cùng con gái. Khi quay lại phòng trọ ở Bình Dương để đi làm công nhân thì phát hiện anh Đ. đã tử vong. 

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