Suốt 4 năm chung sống với gã chồng vũ phu, chị T. không chỉ bị chồng bạo hành thường xuyên mà con riêng của chị cũng bị mang ra sông Sài Gòn dọa ném xuống.

Hôm nay (21/12), trao đổi với báo chí, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi uy hiếp con riêng của vợ tại cầu Sài Gòn.

Theo đó, 4 năm trước chị Đ.T.T (quê Thanh Hóa) kết hôn với Dũng. Cả hai có 1 người con chung. Ngoài ra chị T. còn có một con riêng 6 tuổi với chồng trước. Trong thời gian sống chung, chị T. thường xuyên bị chồng bạo hành dã man.

Chỉ cách đây 2 ngày, chị T. tiếp tục bị chồng đánh đập đến mức phải nhập viện. Vì sợ hứng chịu những trận đòn roi của chồng, chị T. không dám trở về nhà mà tìm đến nhà người thân để trốn. Không liên lạc được với vợ, Dũng vô cùng bức xúc.

Công an đang điều tra vụ chồng bạo hành vợ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, trưa ngày 20/12, Dũng đón con riêng của vợ rồi chở ra cầu Sài Gòn. Ngay sau đó, Dũng gọi cho vợ bắt mang 10 triệu đồng đến để chuộc con. Nhận được tin, chị T. vô cùng lo lắng, cầu cứu người thân và gọi điện báo cảnh sát.

Khi mọi người có mặt tại cầu Sài Gòn thì nhìn thấy Dũng ôm cháu bé đứng giữa cầu. Nhìn thấy vợ, Dũng bóp cổ, dọa ném bé xuống sông. May mắn mọi người đã cứu được đứa trẻ. Riêng chị T. vì quá kiệt sức nên ngất xỉu.

Sau đó, Dũng đã mang xe chạy trốn nhưng bị CSGT bắt lại. Được biết, chị T. đã bị bạo hành nhiều năm nhưng vì hạnh phúc gia đình nên đành nhẫn nhịn. Sau khi con riêng bị chồng uy hiếp, chị N. sợ hãi, không dám tiếp tục sống chung với chồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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