Trong lúc tức giận người chồng dùng vật nhọn đâm vào bụng khiến vợ chết ở bệnh viện.

Ngày 29.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Đình Đăng (25 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 27/12, trong lúc hai vợ chồng cãi vã vì mẫu thuẫn chuyện gia đình, Đăng bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào bụng vợ là chị Hoàng Thị Tr. (22 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Chị Tr. bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an H.Bình Chánh tạm giữ Đăng, tiến hành lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

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