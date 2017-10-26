Vợ bầu mệt mỏi ở nhà, chồng vô tư chở 'vợ người ta' đi đám cưới: 'Em cay lắm'

Xã hội 26/10/2017 11:10

Trong khi vợ bầu đang mệt mỏi nằm ở nhà một mình thì anh chồng lại vô tư chở "vợ thằng bạn" đi ăn cưới. Hành động khó hiểu này khiến hội chị em vô cùng bất bình.

Giai đoạn mang thai, cơ thể phụ nữ thường cảm thấy mệt mỏi, tâm lý vô cùng nhạy cảm nên rất cần được chăm sóc. Ấy vậy mà, người chồng trong câu chuyện dưới đây lại để vợ bầu mệt mỏi ở nhà một mình rồi chở vợ bạn đi đám cưới.

Quá bức xúc, cô vợ đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội: “Có chồng nào như chồng em không? Đi đám cưới với vợ không gắp đồ ăn cho vợ mà gắp cho người khác. Xong quay lại bảo ăn đi em. Hôm nay cưới cạnh nhà em không thèm đi, em đang bầu cũng thấy khó chịu, cho anh ấy tự đi. Tưởng anh đi một mình, hóa ra chở con vợ bạn đi cùng. Chắc là chăm tốt lắm, rót nước cho, bóc tôm cho ăn luôn là cái chắc. Em thấy cay lắm, sinh xong em thề em phải đẹp để thằng khác tự chạy lại ngồi bên cạnh cho bỏ tức”.

Vợ bầu mệt mỏi ở nhà, chồng vô tư chở 'vợ người ta' đi đám cưới: 'Em cay lắm' - Ảnh 1
Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện thu hút rất nhiều sự chú ý của hội chị em phụ nữ - Ảnh: Internet

Hành động hết sức khó hiểu của người chồng trong câu chuyện này khiến hội chị em vô cùng bức xúc.

Cô nàng Trần Anh bất bình: “Nghe cái câu chở vợ bạn với bóc tôm các kiểu là thấy anh chồng này không ổn rồi. Nghĩ sao ‘khôn nhà dại chợ’ như vậy, vợ mình có bầu còn không chăm cho, ra đường thì tinh tướng với người này người nọ. Hết nói nổi”.

Đồng quan điểm với Trần Anh, Ngọc Ngô bày tỏ: “Chồng mình cũng vô tâm nhưng thường đi ăn đâu sẽ gắp thức ăn cho mình. Có khi còn không gắp cho ba mẹ mà gắp cho vợ thôi ấy. Cơ mà được mấy bữa lại thôi, còn chồng mẹ nó đi chăm đứa khác vậy trăm phần trăm có vấn đề rồi, nên kiểm tra kỹ đi thôi. Kẻo lại bi kịch”.

“Nhiều anh chồng hâm nhỉ, vợ mình còn chả quan tâm đi quan tâm đứa khác, đến lúc hoạn nạn xem có đứa nào nó vớ ngoài vợ mình không. Chồng mình ngày xưa cũng bạn là nhất, vợ là nhì, nhưng sau bao nhiêu vụ giờ sáng mắt ra rồi, người ta bảo có khó khăn mới thấy chân tình thật không sai” - Minh Nguyệt bức xúc.

Vợ bầu mệt mỏi ở nhà, chồng vô tư chở 'vợ người ta' đi đám cưới: 'Em cay lắm' - Ảnh 2
Khá nhiều bình luận chỉ trích hành động "vô tâm" của anh chồng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có một số ít người cho rằng, người vợ trong câu chuyện nên chủ động quản chồng, cứ để yên thế này thì không tốt. 

“Sao không đi? Giờ ngồi ở nhà cay cú” - tài khoản Minh Hà bình luận.

“Lẽ ra lúc thấy chồng gắp đồ ăn cho đứa khác, bạn phải đứng dậy bảo "thôi, mọi người ăn tiếp đi, tớ về" xem chồng phản ứng thế nào” - bạn Kim Anh chia sẻ.

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Từ khóa:   vợ người ta vợ bầu

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