Theo H.M.T. (SN 2002, ngụ xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), khi đang học lớp 9 thì cô trót có thai với bạn trai. Cô gái quyết định nghỉ học và tổ chức đám cưới. Trong thời gian mang bầu và khi mới sinh con được 1 tháng, T. liên tục bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin vợ trẻ 16 tuổi đăng status tố chồng bạo hành, đuổi ra khỏi nhà khi vừa sinh con được khoảng 1 tháng.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Tuyên Hóa đã triệu tập người chồng đến trụ sở cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Chiều 2/10, ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Đức Hóa thông tin với Người Đưa Tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ vụ việc cô gái Hoàng Minh T. tố bị chồng bạo hành dã man.

Nội dung và hình ảnh T. tố chồng bạo hành - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào chiều 1/10, H.M.T. lên mạng xã hội tố chồng bạo hành trong suốt thời gian mang thai và sinh con. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hành hung vợ, chồng T. còn đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

"Tôi là H.M.T. (SN 2002), tại xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Năm 2017, tôi đang học lớp 9 tại trường trung học cơ sở Đức Hóa, tuổi nhỏ chưa suy nghĩ chin chắn tin vào lời nói ngon ngọt của anh Đinh Quốc Tuấn sống tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. Vì tin lời nên trao thân mong tìm được bến đỗ tốt cho mình. Gia đình tuy ngăn cản nhưng vì yêu và tin nên tôi bỏ qua lời gia đình. Biết tin tôi có bầu, anh Tuấn có làm đám cưới với tôi trong lúc tôi chưa đủ tuổi nên pháp luật chưa công nhận. Về sống chung chưa được bao lâu nhưng đã nhiều lần bị anh Tuấn đánh đập", T. viết trên mạng xã hội.

Bài đăng của người vợ trẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Người vợ trẻ tiết lộ, lúc cô đang mang bầu ở tháng thứ 5, người chồng đã đánh đập, siết cổ cô đến bầm tím. Đến tháng thứ 8, chồng T. nhẫn tâm đánh đập vào mặt vợ, gây ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần nghiêm trọng.

"Tuy chịu áp lực nhưng vì thương đứa con trong bụng nên tôi im lặng và chịu đựng. Tôi nghĩ sau khi sinh con, anh ấy sẽ thay đổi, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Tôi sinh được 1 tháng 23 ngày anh Tuấn lại đánh gây thương tích vào mặt phải và đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà giữa đêm trời mưa to", Hoàng Minh T. kể.

Đăng kèm bài viết là những hình ảnh được cho là T. bị chồng đánh đập thâm tím mặt mày.

"Vẫn biết mình sai và tin nhầm người nhưng ai cũng có mắc sai lầm. Tôi viết lên đây mong cộng đồng mạng và xã hội lên tiếng bảo vệ sự công bằng cho mẹ con tôi", T. cầu khẩn.

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bài viết nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều phẫn nộ trước hành động bạo hành người chồng.

Theo tìm hiểu, do T. chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên hai gia đình đồng ý cho T. về ở với Tuấn như vợ chồng vào cuối năm 2017.



Hình ảnh được cho là T. bị chồng đánh đập thâm tím - Ảnh: Facebook