Vĩnh Long: Thấy ho sốt, người phụ nữ đi khám thì phát hiện dương tính với COVID-19

Người phụ nữ thấy sốt ho, đau bụng nên đi kiểm tra sức khỏe tại BVĐK Xuyên Á, TP. Vĩnh Long. Tại đây, các bác sĩ tiến hành test nhanh và cho kết quả dương tính với COVID-19.
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Khoảng 11h ngày 13/3, chị M.D (21 tuổi, ở phường 3, thành phố Vĩnh Long) cảm thấy sốt ho, đau bụng nên đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thành phố Vĩnh Long. Tại đây các bác sỹ tiến hành lấy mẫu test nhanh và cho kết quả dương tính với COVID-19, đồng thời đối tượng được cách ly ngay tại Bệnh viện này.
Kết quả xét nghiệm này sau đó đã được báo cáo về Sở y tế; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Để đảm bảo tính chính xác, sáng nay, ngành y tế Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi về Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm khẳng định.
Qua điều tra, đối tượng cho biết vừa về từ Hà Nội, đồng thời có đi một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL và tiếp xúc với nhiều người.