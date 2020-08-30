Vĩnh Long: Bắt gã đàn ông U50 dụ bé gái đến chòi quan hệ tình dục rồi cho tiền

Xã hội 30/08/2020 10:28

Do hay uống cà phê, Phong làm quen với bé gái phụ bán quán rồi dụ nạn nhân đến chòi quan hệ tình dục. Mỗi lần như vậy, Phong lại cho nạn nhân tiền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Phong (SN 1974, ngụ xã Tân Lược, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

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Phong dụ dỗ bé gái bán quán nước quan hệ tình dục - Ảnh: Công Lý

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, Phong sống một mình trong căn chòi trông vườn cây tại xã Tân Bình. Đối tượng hành nghề cưa cây thuê để kiếm sống.

Do thường xuyên uống cà phê ở quán nước gần đó nên Phong có quen với bé gái phụ bán quán sinh năm 2007.

Từ ngày 28 đến ngày 30/7, Phong nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đến chòi của mình quan hệ tình dục. Sau mỗi lần như vậy, Phong lại cho bé gái từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Người nhà bé gái biết chuyện và tố cáo Phong với cơ quan công an. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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