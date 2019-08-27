Vincom khởi động “Hành trình màu xanh” đón Trung thu an lành

Xã hội 27/08/2019 09:47

Chào đón mùa lễ hội Trung thu 2019, từ 26.08 đến 22.09, Vincom triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa “Hành trình màu xanh – Trung thu an lành” đồng loạt tại 70 trung tâm thương mại (TTTM) trên cả nước.

Không chỉ thu hút khách hàng bởi không gian ‘check-in’ trang hoàng lộng lẫy với hệ thống đèn lồng khổng lồ và vô vàn chương trình ưu đãi từ nhiều thương hiệu, các TTTM Vincom còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực kêu gọi bảo vệ môi trường, mang lại những bài học ý nghĩa cho các em nhỏ mùa Trung thu này.

Lấy cảm hứng từ cuộc phiêu lưu của hai anh em Tít & Mít trên hành trình giải cứu Thung lũng Màu Xanh, từ 26.08 đến 22.09.2019, không gian và hoạt động lễ hội Trung thu tại Vincom sẽ đưa khách hàng đến với những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ như: đèn lồng, cá chép, chuồn chuồn, đom đóm, dế mèn, hoa sen, cây cỏ… Những hình ảnh tưởng như bình dị và quen thuộc ấy nay sẽ được tái hiện lại bằng ngôn ngữ đèn lồng đầy màu sắc, hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ lỡ của các gia đình giới trẻ trong tháng 9 này.

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Các TTTM Vincom được trang hoàng lộng lẫy với hệ thống đèn lồng khổng lồ chào đón Trung Thu

Đến Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Mega Mall Times City tại Hà Nội, các em sẽ như được bước vào thế giới của người khổng lồ khi chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng tái hiện các sinh vật và khung cảnh thiên nhiên với kích thước “siêu lớn”.

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Những chiếc đèn lồng tái hiện “Thung lũng màu xanh” sẽ khiến khách hàng thích thú như lạc vào thế giới khổng l

“Hành trình xanh” sẽ thêm phần hấp dẫn khi các em đến với “Khu vườn bồ công anh đa sắc lập trình ánh sáng huyền ảo tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh hay “Vùng đất ánh trăng” với đèn lồng cá chép, hoa sen, chuồn chuồn rực rỡ tại Vincom Center Trần Duy Hưng và Phạm Ngọc Thạch. Mỗi TTTM Vincom sẽ là một vùng đất tuyệt đẹp cho khách hàng khám phá và trải nghiệm. Đặc biệt, lễ rước đèn tới Thung lũng màu xanh với sự xuất hiện của xe đèn lồng khổng lồ tại Vincom Mega Mall Times City vào 07.09 và tại Vincom Mega Mall Royal City vào 13.09 với quy mô hoành tráng là sự kiện không thể bỏ qua mùa Trung thu này.

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Đến Vincom trong tuần lễ trung thu, khách hàng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng "Vườn hoa đèn lồng khổng lồ" đa sắc hoành tráng

Trong khi đó, các gia đình ở TP. Hồ Chí Minh có thể lưu lại những hình ảnh hạnh phúc của mùa trung thu đoàn viên với tiểu cảnh tạo hình “Cá chép hồ sen cùng muôn sắc đèn lồng rực rỡ đặt tại sảnh TTTM Vincom Center Landmark 81. Cũng tại đây, sẽ diễn ra màn flashmob ngộ nghĩnh Mầm xanh gọi trăng với sự xuất hiện của “Biệt đội Bé Mầm” – những đại diện cho mong ước về một thế hệ mới – nhân tố cốt lõi để thúc đẩy cộng đồng cùng hành động bảo vệ môi trường sống.

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Tuyệt phẩm "Cá chép hồ sen" tại Vincom Center Landmark 81 hứa hẹn trở thành địa điểm "check-in" mới nhất tại TP. Hồ Chí Minh

Tại những tỉnh, thành phố khác nơi Vincom có mặt, các bạn nhỏ không chỉ được tận hưởng một không gian hiện đại, trang hoàng với cây đèn lồng đa sắc mà còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa mang màu sắc văn hoá riêng của nơi mình sinh sống. Bên cạnh đó, vào ngày 13.09, các em cũng sẽ được tham gia vào sự kiện phá cỗ trông trăng trên toàn hệ thống Vincom với những màn múa lân đặc sắc cùng vở kịch tái hiện lại hành trình phiêu lưu đầy thú vị tới Thung Lũng Màu Xanh của hai anh em Tít và Mít.

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Với ánh đèn lồng rực rỡ, mỗi TTTM Vincom đều được hóa thân thành vùng đất tuyệt đẹp cho khách hàng khám phá và trải nghiệm

Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng nhận thức của việc bảo vệ môi trường, “Hành trình màu xanh” của Vincom còn hướng tới kêu gọi các hành động bảo vệ giảm thiểu ảnh hưởng và việc sử dụng rác thải nhựa. Theo đó, Vincom kêu gọi khách hàng phân loại rác thải với việc sử dụng thùng phân loại rác; khuyến khích người dân hạn chế túi nylon và thay bằng túi làm từ chất liệu thân thiện với môi trường trên toàn hệ thống, từ đó khuyến khích thói quen “sống xanh” triệt để và giảm chi phí thu gom, xử lý rác thải.

Hệ thống siêu thị VinMart trong các TTTM Vincom cũng là đơn vị tiên phong dẫn đầu chiến dịch khi đã triển khai hàng loạt giải pháp tổng thể “3 XANH”: VinMart xanh, Khách hàng xanh và Nhà cung cấp xanh, đồng loạt giảm thiểu hoặc thay thế vật liệu nhựa sử dụng 1 lần bằng vật phẩm thân thiện với môi trường. Trong khi đó, hơn 40 nhãn hiệu khác tại Vincom cũng ủng hộ và áp dụng hình thức đa dạng nhằm mục đích thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức khách hàng như: sử dụng túi giấy hoặc túi dệt vải thay túi nylon tại H&M, Canifa, Giovanni; áp dụng thẻ tích tem hành trình 30 ngày với những khách hàng sử dụng ly/bình cá nhân tại Highlands Coffee; giảm 10.000 VNĐ/hóa đơn cho khách mang túi hoặc từ chối túi đựng sản phẩm tại Boo hoặc khi không sử dụng ống hút nhựa/mang sản phẩm lấy đồ uống thay thế cốc nhựa tại Starbucks; ưu đãi 10% cho khách hàng không lấy túi hoặc hộp đựng sản phẩm tại Vascara hoặc khi khách không sử dụng ống hút nhựa tại gian hàng Takahiro…

Đặc biệt, với hóa đơn hợp lệ mua sắm trong 2 ngày 12 & 13.09 tại Vincom Center, Vincom Mega Mall và Vincom Plaza, các khách hàng sẽ được nhận những phần quà thân thiện môi trường như túi vải đay thời trang, hộp ống hút tiện lợi cùng rất nhiều voucher ưu đãi khác từ các gian hàng với tổng trị giá lên tới 4 tỷ đồng.

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Túi đay thời trang, hộp ống mút tiện lợi, bộ truyện tranh Tít & Mít phần 2 là những phần quà ý nghĩa Vincom dành tặng khách hàng mùa Trung Thu 2019

Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa, Vincom cũng là nơi hội tụ hương vị bánh Trung thu truyền thống đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Long Đình, Thu Hương, Kinh Đô, Maison, Madame Hương…. hay các hương vị mới mẻ như bánh mochi Nhật Bản từ Mochi Sweets, cùng các sản phẩm bánh Trung thu độc đáo từ các thương hiệu cà phê/bánh quen thuộc dành cho giới trẻ như Starbucks, BreadTalk, Fresh Garden, Cộng Cà Phê…

Với sự đầu tư công phu và bài bản, chiến dịch “Hành trình màu xanh – Trung thu an lành” không chỉ khẳng định Vincom tiếp tục là điểm hẹn hấp dẫn nhất của các gia đình, giới trẻ trong mùa lễ hội Trung thu năm nay mà còn xây dựng nhận thức của người tiêu dùng về bảo vệ môi trường, lan toả những giá trị sống tốt đẹp và bền vững.

Truyện cổ tích hiện đại bằng tranh “Cuộc phiêu lưu của Tít và Mít tới Thung Lũng Màu Xanh” ra mắt nhân dịp Trung thu 2019 là phần kế tiếp của “Hành trình tìm lại mặt trăng của Tít và Mít” (2018) do Vincom xuất bản tặng các bé.

Trong cuộc phiêu lưu mới của mình, hai bạn nhỏ đã vượt qua muôn vàn khó khăn để giải cứu những người bạn thiên nhiên đáng yêu là Chuồn Chuồn, Cá Chép, Mầm Xanh và trả lại được vẻ đẹp thuần khiết cho Thung Lũng Màu Xanh.

Không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng phong phú của trẻ, câu chuyện còn mang thông điệp ý nghĩa về sự quan trọng của màu xanh thiên nhiên, thay đổi những thói quen nhỏ mỗi ngày để góp phần bảo vệ môi trường sống.

Phiên bản online của truyện cùng các thông tin chi tiết về chiến dịch, các chương trình ưu đãi của gian hàng tại hệ thống có thể được tìm đọc tại: http://trungthuanlanh.com/

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Từ khóa:   bánh Trung thu Vincom

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