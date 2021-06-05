Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên

Xã hội 05/06/2021 15:50

Những chuyến xe của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam đã vượt hàng trăm km đường núi, kịp thời mang theo những hộp sữa Vinamilk đến với 400 em học sinh tiểu học đang phải cách ly của tỉnh Điện Biên. Ngoài sữa, nhiều quà tặng khác từ Vinamilk cũng đã được gửi tới các em khi các chuyến xe cũng đến đúng vào dịp quốc tế thiếu nhi 1/6.

Những ngày qua, cũng như nhiều địa phương cả nước, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Tại tỉnh miền núi Điện Biên, nhất là tại huyện Nậm Pồ, Covid-19 khiến hàng nghìn người thuộc diện F1 phải đi cách ly tập trung, trong đó có rất nhiều trẻ em. Như trên địa bàn xã Si Pa Phìn, hơn 400 em học sinh tiểu học đang phải cách ly tập trung xa gia đình. Đây là một trong những nơi nghèo nhất cả nước, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vốn đã hết sức khó khăn nên khi dịch bùng phát lại càng cơ cực.

Thời gian cách ly dài ngày, địa điểm lại ở nơi hiểm trở xa xôi nên dù rất cố gắng, điều kiện chăm sóc cho các em rất thiếu thốn, có em đi cách ly chỉ mang theo 1 bộ quần áo. Không chỉ vậy, đa số đều không có bố mẹ đi cùng, nên việc chăm sóc tất cả đều trông cậy vào các cán bộ, nhân viên y tế, giáo viên… tại khu cách ly.

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 1

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 2
Vinamilk đã liên tiếp thực hiện các chuyến tặng sữa và quà cho các em nhỏ trong các khu cách ly tập trung tại nhiều tỉnh thành “điểm nóng” về dịch

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên, 8.400 hộp sữa yêu thương đã được Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam chuyển đến tay các em nhỏ đang ở trong các điểm cách ly thị xã Mường Lay, huyện Nậm Pồ, huyện Mường Chà, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Đây là sự hỗ trợ về dinh dưỡng cũng như sự động viên kịp thời mà Quỹ sữa dành cho các em, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất dũng cảm, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô đi cách ly một mình.

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 3

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 4
Sữa Vinamilk sẽ được bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của các em để góp phần tăng cường sức khỏe, đề kháng

“Trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên nhiều năm qua luôn được chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk quan tâm. Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, sự giúp đỡ kịp thời của Quỹ sữa trong việc góp phần chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ đang phải cách ly làm chúng tôi rất cảm kích và mong rằng Quỹ sữa sẽ tiếp tục hành trình của mình đến với trẻ em khó khăn các vùng miền khác trên tổ quốc”, Bà Lê Xuân Hồng, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Điện Biên cho biết. 

Trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa qua, Vinamilk cũng đã gửi đến 3.000 phần quà gồm sữa và các đồ dùng xinh xắn cho các em nhỏ đang cách ly tại Điện Biên và các “điểm nóng” khác như Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn,… 

Là người trực tiếp lái xe mang sữa đến với trẻ em Điện Biên giữa những ngày dịch đang bùng phát, anh Lê Văn Oai, công tác tại Xí nghiệp Kho vận Hà Nội, Công ty Vinamilk chia sẻ cảm xúc của mình:  “Đây là những lúc trẻ em đang cần mình nên chúng tôi đều quyết tâm phải đem được sữa đến cho các em nhanh nhất, bất kể đường xá xa xôi, khó khăn. Tôi rất vui vì mình đã góp một chút sức cùng Vinamilk để chăm lo thêm cho các em được khỏe mạnh, vượt qua đợt dịch bệnh này để mau chóng được quay về nhà với bố mẹ!” 

Ngoài Điện Biên, chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm thứ 14 cũng đang vượt qua các trở ngại do dịch bệnh để tiếp tục hành trình trao 1,7 triệu ly sữa có giá trị 12,5 tỷ đồng đến 19.000 trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 26 tỉnh thành trên cả nước. Trong những ngày vừa qua, các em nhỏ tại Yên Bái, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, TP.HCM… cũng đã nhận được những ly sữa bổ dưỡng cùng tình yêu thương của những người thực hiện chương trình gửi gắm cho các em.

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 5

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 6
Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2021 cũng đang tích cực triển khai việc trao sữa đến trung tâm bảo trợ, nhà mở tại 26 tỉnh thành trên cả nước

Để bảo đảm cho việc giao nhận sữa được diễn ra an toàn, kịp thời trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến như hiện nay, Vinamilk đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác này với việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch một cách chặt chẽ từ khâu sản xuất sản phẩm đến khâu vận chuyển. Từ các nhà máy của Vinamilk, các ly sữa sẽ theo những chuyến xe yêu thương nhanh chóng tỏa đi khắp mọi miền đến với các em nhỏ, đem đến cho các em nguồn dinh dưỡng cần thiết và những niềm vui khi được quan tâm chăm sóc.

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 7

Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao 8.400 hộp sữa và nhiều quà tặng cho trẻ em đang cách ly do dịch bệnh tại Điện Biên - Ảnh 8
Các công tác giao nhận sữa và quà tặng đến các địa điểm cách ly được Vinamilk thực hiện một cách nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ quy định phòng dịch
Từ khóa:   Covid-19 Vinamik ủng hộ chống dịch Vinamilk Green Farm

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