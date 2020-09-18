Vinamilk và hành trình 9 năm trồng cây góp phần chống lại các tác động của biến đổi khí hậu

Những hàng đước khỏe khoắn, xanh tươi vươn lên đến đâu, giúp thay đổi cả diện mạo và tiểu vùng sinh thái đến đó. Đây là câu chuyện của 110.000 cây đước được Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng ở khu vực ven sông Chà Và, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 2017. Nơi đây diễn ra tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng và bị ô nhiễm bởi hoạt động nuôi trồng chế biến hải sản.

Mới hơn 3 năm dù phải vật lộn với triều cường và sóng lớn để sinh tồn những cây đước non, các “chiến binh xanh” đã bén rễ và vươn lên mạnh mẽ. Chỉ 5 đến 10 năm tới thôi, dọc nhánh sông Chà Và sẽ có một rừng đước với nhiệm vụ giữ đất, ngăn không cho biển lấn vào đất liền, phục hồi dải rừng phòng hộ ven biển và hệ thống sinh cảnh khu vực.

Mảng xanh đang dần hình thành từ những hàng đước non do Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Vinamilk trồng tại ven sông Chà Và, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ông Nguyễn Văn Tuyến, phụ trách Trạm quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ Tân Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chở chúng tôi đi dọc sông Chà Và để xem sự phát triển của rừng đước vừa cho biết: “Chương trình này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong việc tăng cường độ che phủ của rừng, tạo ra cảnh quan xung quanh xanh. Và đặc biệt với rừng ngập mặn có những chương trình này giúp ích đảm bảo chức năng phòng hộ”.

Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trao tặng hơn 110.000 cây xanh cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Được khảo sát kỹ càng, lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nên ở bất cứ đâu tỷ lệ cây sinh trưởng tốt chiếm khá cao. Tại khu vực di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre, cuộc sống người dân huyện Thạnh Phú trước đây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cát thì nay được hàng phi lao sừng sững do Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng bao bọc chắn gió, ngăn cát và giữ không cho lở đất.

Dọc theo chiều dài đất nước, còn có những rừng đước, phi lao, xà cừ được trồng ở đất mũi Cà Mau giờ đã bén rễ, hiên ngang làm nhiệm vụ lấn biển, giữ đất hay những hàng phi lao chắn cát, giữ nước, giúp hạn chế tình trạng hoang mạc hóa đang diễn ra ở Bình Định. Hàng trăm ngàn “chiến binh xanh” với nhiệm vụ đặc biệt trong hành trình của Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã tỏa đi khắp mọi miền để góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống.

Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng cây tại Bình Định vào năm 2019

GẮN KẾT CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Biến đổi khí hậu không chỉ diễn ra ở vùng xa xôi mà ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng đang cảm thấy rõ rệt các tác động mà nó gây ra. Tại các thành phố, trời nắng nóng, không khí ô nhiễm khiến chất lượng cuộc sống suy giảm. Không chỉ vậy, con người phải trốn trong những tòa nhà, xa dần với thiên nhiên.

Hàng cây giáng hương do Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng tại xa lộ Hà Nội (TP.HCM) sau 9 năm đã vươn cao tỏa bóng mát

Chính những hàng cây xanh mát lại là chiếc cầu nối để mọi người sống gần gũi với thiên nhiên và biết trân quý thiên nhiên hơn. Tại TP. Hồ Chí Minh, trên con đường xa lộ Hà Nội, cửa ngõ giao thông huyết mạch của thành phố, sau 9 năm, một hàng cây giáng hương đang dần lớn lên, bóng mát tỏa rộng và giúp cho bầu không khí thêm dễ chịu. Đây là những cây xanh đầu tiên mà Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Vinamilk đã trồng tặng Thành phố từ khi bắt đầu chương trình cách đây 9 năm.

Đi giữa những hàng cây giáng hương rợp bóng mát, chị Văn Thị Bích Ty, một người dân sống tại Quận 2, TP.HCM, vui vẻ cho biết: “Những hàng cây lên với dáng vẻ thẳng tắp và tán xòe ra, tôi đã nhìn thấy những con đường trở nên nên thơ hơn và nhìn thấy rõ cuộc sống đang hiện đại lên, nhưng vẫn gắn liền với môi trường.”

Thảm cây xanh mát ở trường PTTH Amsterdam (Hà Nội) có sự đóng góp của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, đây cũng là một trong những địa điểm đầu tiên Quỹ tiến hành trồng cây.

Thảm cây xanh không chỉ góp phần thanh lọc bầu không khí, giữ gìn môi trường trong lành mà có tác dụng nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Ở thủ đô Hà Nội, trường PTTH Amsterdam và trường Lương Thế Vinh là những địa điểm đầu tiên Vinamilk cùng Quỹ tiến hành trồng cây, sau 9 năm thì nay vườn trường rợp bóng mát và là nơi lui tới yêu thích của bao thế hệ học sinh tại đây, cùng nhau chăm sóc cây cối.

CHO MỘT TƯƠNG LAI XANH

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Trước diễn biến của biến đổi khí hậu và thiên tai, thời tiết xảy ra bất thường thì việc trồng cây, gây rừng, trồng cây ở khắp mọi nơi sẽ góp phần giảm thiểu, ứng phó với biến đổi khí hậu; mặt khác, đó là cách để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, gắn kết thiên nhiên với con người, bảo vệ được cuộc sống trong lành cho người dân. Hôm nay là trồng cây xanh, nhưng ý nghĩa đó sẽ lan tỏa ra, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây và xem trồng 1 cây xanh cũng là 1 hành động thực sự bảo vệ cho môi trường của chúng ta.”

Hoạt động trồng cây xanh sẽ giúp hình thành ý thức yêu quý thiên nhiên và bảo vệ môi trường, đặc biệt là với trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước

Năm 2020, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đánh dấu mốc chặng đường 9 năm mà Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã đi và mang tới màu xanh trên khắp chiều dài của đất nước. Trong hành trình 9 năm Quỹ đi qua 41 địa điểm của 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trồng được 851.000 cây xanh các loại với tổng trị giá khoảng 11 tỷ đồng. Với nhiều hiệu quả và lợi ích thiết thực đem lại cho cộng đồng, chương trình của Vinamilk đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của hàng chục ngàn tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên cũng như sự tham gia của các cư dân sinh sống tại các nơi thực hiện trồng cây xanh. Dự kiến, Quỹ sẽ cán đích trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong năm nay.

“Một tương lai xanh cho đất nước không chỉ dừng ở con số 1 triệu cây, mục đích quan trọng nhất mà Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam muốn hướng tới đó là sự thay đổi trong nhận thức của chính mỗi người, vì trái đất không chỉ thuộc về thế hệ chúng ta, chúng ta đang mượn nó của thế hệ tương lai”, ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk chia sẻ.