Vinamilk – Top 3 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020, dẫn đầu bảng các doanh nghiệp ngành tiêu dùng nhanh

Khảo sát Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020 được thực hiện bởi CareerBuilder Việt Nam, với sự bảo trợ phương pháp luận của công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam, ghi nhận từ 31.588 đáp viên thuộc các độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vinamilk góp mặt với các vị trí dẫn đầu của danh sách này. Đặc biệt, trong năm 2020, Vinamilk đã vượt lên để giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các doanh nghiệp thuộc ngành FMCG.

Không chỉ là thương hiệu được người lao động mong muốn “đầu quân”, Vinamilk cũng đã nhận được sự đánh giá rất tích cực ngay chính từ đội ngũ nhân viên của Công ty. Theo kết quả khảo sát nội bộ năm 2020 trên 5 khía cạnh trọng yếu là Công việc, Quản lý trực tiếp, Đồng nghiệp, Lương thưởng – Phúc lợi, Đào tạo và phát triển, chỉ số hài lòng của người lao động tại Vinamilk đạt 91.9%. Đây là mức tăng cao nhất trong những năm công ty tiến hành khảo sát.

Trước đó, Vinamilk cũng đã khẳng định “sức hút” rất lớn trên với thị trường lao động khi năm thứ 3 liên tiếp được bình chọn dẫn đầu Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, theo Tổ chức cộng đồng mạng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage.

Môi trường làm việc tại Vinamilk được người lao động đánh giá cao

Chính sách nhân sự nổi bật giúp “vượt sóng” Covid-19

Năm 2020, dưới tác động Covid-19, nhân sự thực sự là bài toán đầy thách thức với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Vinamilk một mặt ổn định tình hình sản xuất – kinh doanh, mặt khác duy trì sự vững mạnh của nguồn nhân lực qua các hoạt động tuyển dụng nhân tài. Năm 2020, tỷ lệ lao động tuyển mới của Vinamilk đạt 7%. Song song đó, công ty triển khai nhiều giải pháp về nhân sự, tổ chức để đảm bảo cho hoạt động của công ty và đồng thời, thu hút, giữ chân nhân tài như:

- Chính sách hỗ trợ, cải thiện thu nhập, phúc lợi và bảo vệ sức khỏe người lao động trong dịch bệnh. Xác định “sức khỏe và sự an toàn của CB-CNV là ưu tiên hàng đầu”, Vinamilk chủ động duy trì các biện pháp phòng chống dịch một cách chủ động và tích cực. Công ty cũng đã có những điều chỉnh kịp thời để hỗ trợ thu nhập cho nhân viên, đồng thời đảm bảo các chế độ phúc lợi từ chăm sóc sức khỏe, đời sống đến các trợ cấp hay khen thưởng theo kết quả công việc. Các giải pháp này đã cho thấy sự hiệu quả trong việc giúp người lao động yên tâm hơn để làm việc, cống hiến.

Vinamilk hướng đến xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chú trọng sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên

- Các hoạt động phát triển tổ chức, nâng cao năng lực cho người lao động tại Vinamilk cũng không vì Covid mà chậm lại. Công ty linh hoạt tổ chức nhiều chương trình đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau, trang bị đa dạng phương thức để người lao động thuận tiện tham gia các khóa học. Tổng cộng trong năm 2020, Vinamilk đã có gần 27.400 lượt học viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, năng lực…

- Đầu tư để thu hút và phát triển đội ngũ quản lý, tạo động lực cho sự phát triển. Năm 2020, công ty đã triển khai chương trình Quản trị viên tập sự (MT), thu hút hơn 1.500 ứng viên. Đây là những tài năng trẻ ưu tú, ham học hỏi, có tư duy quản lý, sáng tạo, sẵn sàng đảm đương các vị trí quản lý trong tương lai. Trong các chương trình MT trước đây, 41% MT đã trở thành cấp quản lý của công ty.

Các hoạt động đoàn thể đa dạng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng văn hóa và tăng cường sự gắn kết cho nhân viên

- Nhân viên Vinamilk được khích lệ tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, rèn luyện sức khỏe, tạo ra sự gắn kết đội ngũ. Nhiều chương trình vì cộng đồng ý nghĩa có sự chung tay của đội ngũ nhân viên công ty như chiến dịch đi bộ gây quỹ “Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-vi”; chương trình “Sống xanh – Giảm nhựa”, góp cây cùng “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”; Góp ngày lương để hỗ trợ chống dịch hay đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ…

Ảnh: Vinamilk