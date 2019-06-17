Vinamilk tiếp tục là thương hiệu được mua nhiều nhất tại Việt Nam

Vinamilk là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng sữa và sản phẩm từ sữa 7 năm liền

Đặc biệt, đây là năm thứ 2 liên tiếp, Vinamilk là thương hiệu được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Báo cáo được thực hiện tại cả 2 khu vực thành thị (gồm 4 thành phố lớn) và nông thôn của Việt Nam.

Theo đó, điểm CRP của Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng và là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng sữa và sản phẩm từ sữa của cả khu vực thành thị và nông thôn. Đặc biệt, đây là năm thứ 7 liên tiếp Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng Brand Footprint được xây dựng dựa trên thước đo điểm tiếp cận người tiêu dùng (CRP*). Đây là một thước đo nhằm đo lường bao nhiêu hộ gia đình trong phạm vi nghiên cứu có chọn mua một thương hiệu (tỷ lệ hộ mua) và mức độ thường xuyên mua (tần suất mua). Chính vì vậy, thước đo này chính là đại diện sát thực nhất về sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Thành Thị: Vinamilk là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất ở khu vực thành thị - Nguồn: Kantar Worldpanel

Đánh giá về kết quả của Vinamilk, trong báo cáo Brand Footprint về thị trường Việt Nam, Kantar Worldpanel nhận xét: “Vinamilk tiếp tục tỏa sáng như là thương hiệu dẫn đầu trong bảng xếp hạng sản phẩm Sữa và sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất, với điểm CRP vượt qua mọi đối thủ ở cả Thành thị và Nông thôn. Thương hiệu này cũng tăng cường đầu tư cho truyền thông và tiếp thị để khẳng định vị thế của mình cũng như không ngừng đổi mới sản phẩm với nhiều hương vị mới hấp dẫn như sữa đậu nành Vinamilk hạt óc chó, sữa ADM chuối, sữa chua nếp cẩm trên thị trường".

Nghiên cứu Brand Footprint toàn cầu do Kantar thực hiện trên 72% dân số thế giới, với tổng cộng 1 tỷ hộ gia đình tại 49 quốc gia, 5 lục địa, với tổng mức đóng góp trong GDP toàn cầu là 85%. Kantar nghiên cứu hơn 21.400 thương hiệu trên toàn thế giới ở các lĩnh vực thức uống, thực phẩm, sữa và sản phẩm thay thế sữa, chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp và chăm sóc gia đình.

Nông Thôn: Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất khu vực nông thôn - Nguồn: Kantar Worldpanel

Sự năng động, sáng tạo trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng đã giúp Vinamilk duy trì vị trí dẫn đầu thị thường sữa trong nhiều năm liên tiếp. Theo một báo cáo nghiên cứu thị trường khác, thực hiện bởi Nielsen Việt Nam, Vinamilk hiện đang đứng đầu thị trường trong nước về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra của cả ngành hàng sữa nước và sữa bột trẻ em, trong 12 tháng liên tiếp (từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019).

Vinamilk tiếp tục là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong toàn ngành hàng tiêu dùng nhanh

Theo báo cáo Brand Footprint năm 2019, điểm CRP của thương hiệu Vinamilk dẫn đầu tại cả 2 khu vực là thành thị (4 thành phố chính) và nông thôn của Việt Nam trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Trong đó, tại khu vực thành thị, Vinamilk có điểm CRP cao vượt trội so với các thương hiệu khác trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, đây là năm thứ 2 liên tiếp Vinamilk là nhãn hiệu được chọn mua nhiều nhất ở cả thành thị và nông thôn.

Chia sẻ về kết quả này, ông Phan Minh Tiên – Giám đốc điều hành Vinamilk cho biết: “Vinamilk luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, theo các xu hướng tiên tiến trên thế giới đến với mọi người dân Việt Nam. Đây cũng chính là cam kết của chúng tôi với người tiêu dùng trong suốt 43 năm qua. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy từ báo cáo này, việc người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm dinh dưỡng và tin tưởng lựa chọn thương hiệu Vinamilk cho bữa ăn và sức khỏe của gia đình mình".

Người tiêu dùng trải nghiệm công nghệ truy xuất nguồn gốc (Blockchain) được Vinamilk áp dụng trên sản phẩm sữa bột trẻ em Vinamilk Organic Gold

Với vị thế là công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, Vinamilk luôn cho thấy sự đi đầu trong cải tiến và phát triển sản phẩm mới đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế. Công ty liên tục giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm mới theo các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới như sữa tươi 100% organic, 100% A2, sữa công thức trẻ em Vinamilk Organic Gold đạt chuẩn châu Âu đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Các sản phẩm mới như bộ ba sữa đậu nành hạnh nhân, óc chó, đậu đỏ hay các sản phẩm mới dành cho thanh thiếu niên như thức uống năng lượng Vinamilk Power, My Joy… đang được thị trường đón nhận tích cực.

Chiến lược phát triển toàn diện của Vinamilk

Bên cạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Vinamilk tiếp tục tập trung đầu tư cho hệ thống các nhà máy, trang trại bò sữa, áp dụng công nghệ để tăng cường năng lực sản xuất. Công ty hiện có 13 nhà máy tại Việt Nam, trong đó có 2 siêu nhà máy sữa nước và sữa bột có công suất lớn, được áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa cao. Cụ thể, nhà máy sữa Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn 2, với công suất thiết kế lên đến 10 triệu sản phẩm sữa các loại mỗi ngày. Nhà máy sữa bột Việt Nam có vốn đầu tư ban đầu lên đến 2.000 tỷ đồng, có công suất 54.000 tấn sữa bột/năm.

Hệ thống bồn chứa sữa nguyên liệu khổng lồ tại siêu nhà máy sữa của Vinamilk tại Bình Dương

Vinamilk cũng là đơn vị đang sở hữu hệ thống trang trại được xác nhận đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global G.A.P) lớn nhất Châu Á về số lượng trang trại. Hệ thống này nằm trong tổng số 12 trang trại của Vinamilk trên cả nước. Hiện nay, tổng đàn bò Vinamilk đang quản lý và khai thác sữa đạt xấp xỉ 130.000 con. Với nguồn lực trên, Vinamilk có thể sản xuất bình quân từ 950-1.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày.

Mới đây, Vinamilk đã khởi công một dự án “Resort” bò sữa organic tại Lào quy mô 500 ha, với 24.000 con. Như vậy, cùng với 2 trang trại được xây dựng theo chuẩn Organic châu Âu trong nước, Vinamilk sẽ có vùng nguyên liệu sữa tươi organic dồi dào để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng gia tăng.

Các trang trại bò sữa đều được Vinamilk ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi và quản lý

Với những bước đi này, Vinamilk đang cho thấy sự đầu tư, đổi mới không ngừng nghỉ để mang đến những sản phẩm chất lượng theo các tiêu chuẩn cao nhất của thế giới, dẫn đầu xu hướng về dinh dưỡng và sức khỏe, đáp lại niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.