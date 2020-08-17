Vinamilk tiếp tục hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 12 tháng 08 năm 2020, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao tặng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) nguồn kinh phí là 500 triệu đồng để thực hiện các ca mổ tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động hỗ trợ này đã được Vinamilk đồng hành thực hiện từ năm 1995 đến nay, với kết quả là 1.228 ca mổ tim và mổ mắt, giúp hàng ngàn người nghèo và trẻ em trở lại cuộc sống bình thường. Tính đến nay, tổng kinh phí ủng hộ đã đạt hơn 6,2 tỷ đồng.

Ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cho biết: “Chúng tôi đánh giá Vinamilk không chỉ là một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả mà còn là một doanh nghiệp luôn nỗ lực trong các hoạt động trách nhiệm xã hội. Năm nay, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch kéo dài làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, Vinamilk vẫn đóng góp tích cực cho các chương trình của Hội và luôn sát cánh cùng chúng tôi hỗ trợ những người nghèo. Các CB-CNV của công ty còn cùng chúng tôi trực tiếp thăm các cháu bé được hỗ trợ mổ tim, chia sẻ và tặng quà cho các cháu. Chúng tôi và gia đình các cháu được hỗ trợ luôn trân quý những tình cảm gắn bó của công ty Vinamilk”. Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại công ty Vinamilk trao tặng kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM Trực tiếp trao tặng món quà này đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk chia sẻ: “Dù tình hình chung còn nhiều khó khăn vì dịch bệnh, Vinamilk vẫn duy trì và tăng cường các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là hướng đến đối tượng trẻ em. Thông qua việc đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Vinamilk mong muốn các bệnh nhi mắc bệnh tim có thêm cơ hội được sống với một trái tim khỏe mạnh, để học tập và phát triển, trở thành những công dân có ích cho đất nước.”

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Thế Dũng (Quận Gò Vấp, TP.HCM), phụ huynh của bé Hiển Vinh - một trường hợp đã được chương trình hỗ trợ - thì việc bé được tài trợ mổ tim giống như một giấc mơ bởi hoàn cảnh gia đình không thể nào chi trả được kinh phí điều trị. Một năm sau khi được phẫu thuật, hiện sức khỏe bé Vinh đã tốt hơn, không chỉ vậy, bé còn chơi được các môn thể thao cùng với bạn bè đồng trang lứa. Đại diện công ty Vinamilk tặng quà, thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình các bệnh nhi Bé Đức Thịnh (Quận 8, TP.HCM) cũng là một bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được hỗ trợ từ Vinamilk. “Con tôi từ lúc sinh ra đã mang nhiều chứng bệnh trong người, con bị tim bẩm sinh, còn phải làm hậu môn nhân tạo. Bé yếu nên tôi cũng không đi làm được, phải ở nhà chăm bé, thế nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhận được sự hỗ trợ gia đình tôi mừng lắm. Từ khi mổ tim đến nay được 9 tháng, sức khỏe con tiến triển tốt, bé đã chơi đùa được bình thường”, chị Vương Thùy Minh Quân, mẹ của bé Thịnh chia sẻ và gửi lời cảm ơn chương trình đã giúp đỡ bé và gia đình.

Để giúp đỡ cho các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn cần được chữa trị, những năm gần đây, Vinamilk cũng đã đồng hành cùng chương trình hợp tác, trao đổi y tế giữa Bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức MD1World với tổng kinh phí tài trợ là 1,4 tỷ đồng. Các hoạt động này đều hướng đến mục đích đem lại cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn một sức khỏe tốt, một trái tim khỏe mạnh hơn để các em có thể học tập, phát triển, hướng đến tương lai tươi sáng. Vào tháng 01/2020, Vinamilk đã tiếp tục tài trợ cho bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức MD1World để điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn Trong 44 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, không chỉ mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, Vinamilk luôn thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đến các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, Vinamilk dành rất nhiều sự quan tâm cho đối tượng trẻ em bằng nhiều chương trình mang tính dài hạn như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã triển khai liên tục trong 13 năm qua, mang 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng đến với hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, từ năm 2007, Vinamilk là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình Sữa học đường. Đến nay, Vinamilk vẫn là doanh nghiệp tích cực đồng hành triển khai đến hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Thuận... mang niềm vui uống sữa đến hơn 3,3 triệu học sinh bậc mầm non và tiểu học. Bên cạnh chương trình hỗ trợ mổ tim cho trẻ em, 13 năm qua Vinamilk còn dành rất nhiều sự quan tâm cho đối tượng trẻ em qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam Trong năm 2020, dù tình hình khó khăn chung do dịch bệnh, Vinamilk vẫn chủ trương duy trì, tăng cường các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Cụ thể, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 1,7 triệu ly sữa giúp bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh; Vinamilk trao tặng hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ cho các khu vực có người dân cách ly tập trung… Tính đến nay, gần 40 tỷ đồng đã được Vinamilk đóng góp thông qua các hoạt động đồng hành cùng Chính phủ, tiếp sức tuyến đầu và hỗ trợ cộng đồng trong Covid-19 với thông điệp chung tay đẩy lùi đại dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinamilk-tiep-tuc-ho-tro-kinh-phi-mo-tim-cho-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-376448.html