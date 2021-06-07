Vinamilk tiếp tục đồng hành với chính phủ, ủng hộ 10 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng Covid-19

Theo Bộ Y tế, muốn khống chế dịch bệnh thành công và mở cửa nền kinh tế trở lại, Việt Nam cần mau chóng tiêm vaccine cho người dân để đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Chính vì vậy, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 đã được Chính phủ thành lập nhằm hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, đặt mục tiêu làm sao để tiêm được vaccine Covid-19 nhiều nhất, nhanh nhất cho người dân.

Luôn tích cực đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, các địa phương và người dân trong cuộc chiến chống lại đại dịch, Vinamilk công bố ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19, góp phần chung tay cùng Chính phủ đưa công tác tiêm chủng vaccine nhanh chóng đến với người dân. Một phần giá trị tài trợ sẽ được dành để chích vaccine cho người lao động của công ty.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính, Đối ngoại Vinamilk chia sẻ: “Điều này thể hiện trách nhiệm của Vinamilk với cộng đồng nói chung và người lao động của công ty nói riêng trong cuộc chiến chống dịch của cả nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ nhanh chóng của các bộ ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế, cùng với sự đồng thuận của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm trên cả nước, chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch và tất cả người dân đều được quay trở lại với cuộc sống bình thường, cùng phát triển kinh tế, xã hội.”