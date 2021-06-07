Vinamilk tiếp tục đồng hành với chính phủ, ủng hộ 10 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng Covid-19

Xã hội 07/06/2021 15:40

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng Covid-19, chung tay cùng các cá nhân, tổ chức và cộng đồng đưa vaccine nhanh chóng đến với người dân Việt Nam. Từ khi dịch bùng phát, Vinamilk đã ủng hộ ngân sách tổng cộng hơn 65 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch của Chính phủ và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, chăm sóc dinh dưỡng cho cộng đồng trong đại dịch.

Theo Bộ Y tế, muốn khống chế dịch bệnh thành công và mở cửa nền kinh tế trở lại, Việt Nam cần mau chóng tiêm vaccine cho người dân để đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Chính vì vậy, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 đã được Chính phủ thành lập nhằm hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, đặt mục tiêu làm sao để tiêm được vaccine Covid-19 nhiều nhất, nhanh nhất cho người dân.

Vinamilk tiếp tục đồng hành với chính phủ, ủng hộ 10 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 1
Đại diện Vinamilk trao 10 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19 cho đại diện Bộ Y tế 

 

Luôn tích cực đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, các địa phương và người dân trong cuộc chiến chống lại đại dịch, Vinamilk công bố ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19, góp phần chung tay cùng Chính phủ đưa công tác tiêm chủng vaccine nhanh chóng đến với người dân. Một phần giá trị tài trợ sẽ được dành để chích vaccine cho người lao động của công ty.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính, Đối ngoại Vinamilk chia sẻ: “Điều này thể hiện trách nhiệm của Vinamilk với cộng đồng nói chung và người lao động của công ty nói riêng trong cuộc chiến chống dịch của cả nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ nhanh chóng của các bộ ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế, cùng với sự đồng thuận của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm trên cả nước, chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch và tất cả người dân đều được quay trở lại với cuộc sống bình thường, cùng phát triển kinh tế, xã hội.” 

Vinamilk tiếp tục đồng hành với chính phủ, ủng hộ 10 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 2
Vinamilk tiếp tục đồng hành với chính phủ, ủng hộ 10 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 3
Vinamilk luôn tích cực trong các hoạt đông hỗ trợ Chính phủ, cán bộ y tế và cộng đồng cùng chống lại dịch bệnh

 

Để thực hiện mục tiêu kép “duy trì phát triển kinh tế xã hội” và “chống dịch hiệu quả”, tại Vinamilk, các giải pháp kịp thời đã được kích hoạt nhằm duy trì sản xuất, đảm bảo cung ứng các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu cho người dân. Trong điều kiện giãn cách xã hội đang diễn tại nhiều địa phương mà Vinamilk có trụ sở, đơn vị thành viên, người lao động công ty vẫn được đảm bảo mọi phúc lợi, điều kiện làm việc tốt nhất, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trong năm 2020, Vinamilk đã ủng hộ tổng cộng 40 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ trẻ em, cộng đồng trong đại dịch. Trong đó có 18 tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ mua vật tư thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ công tác xét nghiệm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến mới của dịch bệnh, Vinamilk đã tiếp tục ủng hộ 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng tương đương khoảng 15 tỷ đồng để tiếp sức dinh dưỡng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đặc biệt là trẻ em.

Vinamilk tiếp tục đồng hành với chính phủ, ủng hộ 10 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 4

Vinamilk tiếp tục đồng hành với chính phủ, ủng hộ 10 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 5
Trong năm 2021, Vinamilk đã ủng hộ 2 triệu sản phẩm các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đặc biệt là trẻ em
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Từ khóa:   Vinamilk sản phẩm Vinamilk sữa tươi Vinamilk

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