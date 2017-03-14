Vinamilk tiên phong mang chương trình sữa học đường đến với trẻ em Đắk Nông.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, chia sẻ, động viên thầy cô giáo tiếp tục vượt qua khó khăn, bám lớp đưa con chữ đến với các em học sinh vùng sâu, vùng xa tại chương trình.

Ngày 19/11/2016, tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Vinamilk phối hợp cùng tỉnh tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2016) để động viên các thầy cô giáo của Trường THCS Đắk Plao và Trường tiểu học Quang Trung tại xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Đây là trường dân tộc nghèo nhất và khó khăn nhất của tỉnh. Hoạt động này cũng nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình sữa học đường quốc gia đã được chính phủ phê duyệt. Đến tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo Vinamilk; cùng các Sở Ngành liên quan và các cơ quan truyền thông báo chí Trung ương và địa phương.

Trong chương trình lần này, Vinamilk đã trao tặng hơn 31.300 hộp cho gần 350 em học sinh của Trường Tiểu học Quang Trung, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Chương trình được tổ chức nhằm mang một ý nghĩa thiết thực khi hướng tới mục tiêu đem đến hàng triệu ly sữa cho trẻ em khối tiểu học trong địa bàn tỉnh Đắk Nông, đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong của tỉnh Đắk Nông trong việc thực hiện chủ trương của Chính Phủ.

Bà Bùi Thị Hương-Giám Đốc Điều hành Vinamilk trao tặng bảng tượng trưng 200 triệu đồng (tương đương hơn 6000 hộp cho gần 350 em học sinh) đến Trường Tiểu học Quang Trung, tỉnh Đắk Nông

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và bà Bùi Thị Hương – Giám Đốc Điều hành Vinamilk tặng quà cho giáo viên xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng bút cho các thầy cô giáo các trường tại xã Đắk P’lao, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông

Chương trình cũng nhằm tạo tiền đề trong công tác triển khai chương trình Sữa học đường của địa phương trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu giúp các em nhỏ được uống những ly sữa đạt tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, để các em phát triển tối ưu về thể chất và trí lực. Với mục tiêu ý nghĩa và thiết thực này, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ địa phương để mang đến thêm nhiều cơ hội được uống sữa cho trẻ em tại Đắk Nông.

Bên cạnh đó, Chương trình Sữa học đường cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc uống sữa đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Đồng thời, giúp phụ huynh yên tâm hơn về nguồn gốc và chất lượng sữa con uống tại trường học cũng như góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí mua sữa cho phụ huynh.

Bà Bùi Thị Hương, Giám Đốc Điều Hành của Vinamilk chia sẻ:“Vinamilk luôn quan tâm thúc đẩy chương trình Sữa học đường từ gần 10 năm nay, xem đây như là một trong những hoạt động quan trọng nhất của công ty. Sản phẩm của Vinamilk đã được nghiên cứu rất công phu về các vi chất bổ sung cần thiết cho lứa tuổi học đường, với sự tham vấn của nhiều chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước, để đảm bảo cho các em học sinh được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết trong quá trình học tập tại trường. Mong muốn lớn nhất của Vinamilk là mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày, từ đó nâng cao thể chất tầm vóc của người Việt và hướng đến một Việt Nam vươn cao.”

Bà Bùi Thị Hương – Giám Đốc Điều Hành Vinamilk ân cần phát sữa cho các em học sinh tỉnh Đắk Nông

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và bà Bùi Thị Hương – Giám Đốc Điều hành Vinamilk đang trao sữa học đường của Vinamilk cho học sinh trường tiểu học dân tộc khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông

Ngoài ra, trong dịp này, Vinamilk cũng quyết định hỗ trợ Trường THCS Đắk Plao, xã Đắk Plao, Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xây dựng thư viện mới (giá trị tương đương 100 triệu đồng) để góp phần nâng cao điều kiện học tập và tạo cơ hội cho các em học sinh được tiếp cận nhiều kiến thức mới từ các tài liệu, sách báo bổ ích.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đến thăm thư viện và chứng kiến khó khăn về cơ sở vật chất rất thiếu thốn của trường dân tộc vùng sâu vùng xa của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Vinamilk hỗ trợ Trường THCS Đắk Plao, xã Đắk Plao, Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xây dựng thư viện mới (giá trị tương đương 100 triệu đồng) để góp phần nâng cao điều kiện học tập và tạo cơ hội cho các em học sinh được tiếp cận nhiều kiến thức mới từ các tài liệu, sách báo bổ ích.

Trong 10 năm qua, Vinamilk đã thường xuyên triển khai các chương trình Sữa học đường tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai… Năm 2016, Vinamilk vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng chương trình và đã dành tặng 6 tỷ đồng cho 6 tỉnh gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bắc Ninh để triển khai chương trình Sữa học đường. Bên cạnh đó, Vinamilk đã trao tặng cho 14 tỉnh khó khăn gồm: Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Kon Tum, Hòa Bình, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Gia Lai, và Ninh Thuận (căn cứ theo số liệu báo cáo của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam về xóa đói giảm nghèo), mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình sữa học đường.

Bà Bùi Thị Hương – Giám Đốc Điều Hành Vinamilk tặng quà cho giáo viên xã Đắc Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Như vậy, trong năm 2016, Vinamilk đóng góp cho chương trình Sữa học đường tại 20 tỉnh tổng số tiền là 20 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 4 triệu hộp sữa cho các em học sinh mầm non, tiểu học. Và tính từ năm học 2007 – 2009 đến nay, khi Vinamilk bắt đầu phối hợp cùng các tỉnh thực hiện chương trình thì tổng số lượng học sinh được thụ hưởng từ chương trình là 380 ngàn học sinh với tổng ngân sách trợ giá từ Vinamilk là 92 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ và chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh trường dân tộc nghèo khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông

Sau gần 10 năm Vinamilk tiên phong bắt đầu phối hợp cùng các tỉnh thực hiện chương trình sữa học đường thì tổng số lượng học sinh được thụ hưởng từ chương trình là 380 ngàn em học sinh và tổng ngân sách trợ giá từ Vinamilk là 92 tỷ đồng.

Do điều kiện kinh tế và nhận thức chưa cao, hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thực tế thanh niên có thể lực kém và thấp lùn nhất khu vực, tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em còn cao, tỷ lệ này lên đến 25% ở trẻ dưới 5 tuổi. Để góp phần khắc phục tình trạng này, theo các nghiên cứu và chuyên gia về dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng ngay từ khi còn nhỏ, cụ thể là các bữa ăn cần có nhiều vi chất để đảm bảo sự phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ để tạo nền tảng tốt cho tương lai của trẻ về sau.

Từ năm 2010, Vinamilk đã phối hợp với Viện dinh dưỡng quốc gia thực hiện nghiên cứu trên hơn 50.000 trẻ em Việt Nam về tình trạng dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ. Từ đó hiểu được thực trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam để có các giải pháp dinh dưỡng phù hợp nhất. Nhất là khi việc cho trẻ uống sữa là biện pháp được chính phủ và chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo như là một cách hữu hiệu để bổ sung kịp thời các chất dinh dưỡng thiếu hụt, giúp cải thiện thể trạng, hệ miễn dịch, tiêu hóa cho trẻ. Điều này cũng cho thấy việc triển khai Chương trình Sữa học đường là rất cấp thiết để cải thiện giống nòi và phát triển chất lượng nhân lực của thế hệ tương lai của đất nước.

Thông tin thêm: Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk Trong quá trình 10 năm thực hiện chương trình, dù được tổ chức thực hiện vào nhiều thời điểm khác nhau, nhưng Chương trình Sữa học đường vẫn cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cũng như đem lại sự phát triển lành mạnh cho trẻ em về thể chất lẫn trí tuệ, điển hình như: Tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi đầu tiên thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm 2007, tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm mạnh từ 10% (năm 2006) xuống còn 1,6% (năm 2015) và SDD thể thấp còi giảm từ 4,7% (năm 2012) xuống 2.7% (năm 2015). Tại Bắc Ninh, nơi đầu tiên triển khai chương trình ở phía Bắc, tỷ lệ SDD thể nhẹ cân giảm từ 6,6% (2013) xuống còn 2,3% (2015); và SDD thấp còi giảm từ 8% (2013) xuống còn 3,8% (2015). Đồng Nai hiện là tỉnh thực hiện Chương trình Sữa học đường có quy mô lớn nhất cho cả bậc mầm non và một phần bậc tiểu học. Tuy tại tỉnh Đồng Nai chương trình còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng và phức tạp nhưng cũng đã mang lại những kết quả ấn tượng: tỷ lệ SDD nhẹ cân năm 2013 ở mức 9% thì đã giảm còn 6,2% năm 2015 và SDD thấp còi giảm từ 10% còn 7,5%. Bên cạnh việc đồng hành cùng chương trình “Sữa học đường quốc gia” của Chính phủ, Vinamilk còn gắn bó với các hoạt động cộng đồng, trong đó tiêu biểu là chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thực hiện từ năm 2008 - một chương trình hướng đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh và xã hội. Với 4 triệu ly sữa năm 2016, đến nay hơn 373 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam đã được thụ hưởng 30 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương 120 tỷ đồng, thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, đồng hành bởi Vinamilk. Có thể nói, trong suốt hành trình 40 năm của mình, Vinamilk đã sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam liên tục lập nên những kỳ tích mới để nâng tầm thương hiệu Việt, để tiếp tục đưa Việt Nam vươn cao. Tại thị trường trong nước, hiện nay Vinamilk là thương hiệu số 1 Việt Nam, với hơn 200 chủng loại sản phẩm các loại, với 7 tỷ sản phẩm được người tiêu dùng trên toàn quốc tin dùng hàng năm. Thị phần các sản phẩm Vinamilk hiện đứng đầu các ngành hàng năm 2016 (trong đó sữa nước khoảng 55%, sữa đặc khoảng 80%, sữa chua khoảng 85%, sữa bột khoảng 40%...). Sản phẩm Vinamilk cũng được xuất khẩu đi 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD từ năm 1997 đến nay. Chương trình Sữa học đường Mô hình Sữa học đường được Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) kêu gọi và ủng hộ, với lịch sử hơn 100 năm tại các nước phát triển và hơn 50 năm tại các nước đang phát triển. Có thể nói, chương trình Sữa học đường hiện nay đang được lan rộng trên toàn cầu và được đánh giá là có khả năng làm giảm gánh nặng chi phí cho y tế, giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng, đem lại sự phát triển lành mạnh cho trẻ em về thể chất lẫn trí tuệ, nâng cao kết quả học tập. Đây cũng là mô hình giúp ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa phát triển mạnh mẽ. Chương trình Sữa học đường trên thế giới đã có lịch sử hơn 100 năm. Tại Châu Á, chương trình tại Nhật Bản được coi là hình mẫu thần kỳ trong việc cải thiện tầm vóc chung. Được bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ trước, chương trình Sữa học đường đã giúp tăng chiều cao trung bình của nam thanh niên Nhật từ mức 1m50, thấp gần nhất Châu Á, lên mức 1m72 ngày nay. Trong năm 2015 vừa qua, chương trình Sữa học đường với sự hỗ trợ kỹ thuât của Tập đoàn Tetra Pak đã đến với hơn 70 triệu trẻ em ở 56 quốc gia. Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập website: www.fao.org