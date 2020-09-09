Vinamilk tích cực đầu tư cho các trang trại bò sữa và nhiều dự án lớn sắp đi vào hoạt động

Hơn 30 năm tính từ khi bắt tay vào phát triển chăn nuôi bò sữa, đến nay, Vinamilk hiện đang sở hữu 12 trang trại quy mô, tổng đàn bò quản lý và khai thác sữa đạt xấp xỉ 150.000 con, giúp cung ứng cho thị trường trên 1.000 tấn sữa tươi nguyên liệu/ngày. Tuy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Việt Nam không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ và đầu tư bài bản, hiện năng suất và chất lượng sữa của đàn bò sữa Vinamilk đều tăng trưởng tốt, công nghệ chăn nuôi đã tiệm cận với các nước phát triển trên thế giới.

Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh được khánh thành 2017, là trang trại có quy mô lớn và hiện đại nhất của Vinamilk

Trang trại bò sữa (TTBS) Tây Ninh là một điển hình cho thấy sự đầu tư đúng hướng của Vinamilk đã giúp hình thành nên mô hình TTBS công nghệ cao, chuẩn quốc tế ngay tại địa phương có điều kiện khí hậu nóng ẩm không thuận lợi.

Được Vinamilk đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng (tương đương 50 triệu USD) để xây dựng, TTBS Tây Ninh nay là “resort” lý tưởng của hơn 8.000 bò, bê sữa với diện tích đồng cỏ lên đến hơn 500ha. Đây cũng là trang trại tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 trong tất cả các khâu quản lý và chăn nuôi bò sữa. Với mô hình chăn nuôi bò sữa hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế, TTBS Tây Ninh cũng được chọn là hạt nhân để xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh (theo chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới) trong dự án do Vinamilk và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn hợp tác triển khai.

Vinamilk ứng dụng thành công thành tựu của cách mạng 4.0 và công nghệ chăn nuôi bò sữa

Một mô hình nổi bật khác là TTBS Vinamilk Organic Đà Lạt, đây cũng là TTBS Organic chuẩn Châu Âu đầu tiên của Việt Nam tại thời điểm khánh thành vào năm 2017. Đầu tư lớn để xây dựng một TTBS theo chuẩn Organic châu Âu khắt khe, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, trang trại này đang gặt hái những kết quả rất tích cực. Với quy mô đàn ban đầu là 500 con, đến nay đàn bò Organic của Vinamilk hiện đạt 1.000 con, cung cấp nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm sữa tươi, sữa chua Organic của Vinamilk. Tại Lâm Đồng, Vinamilk hiện đang vận hành 2 trang trại chuẩn Organic Châu Âu với diện tích gần 140ha.

Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt đạt chuẩn hữu cơ Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Các TTBS này nằm trong hệ thống 12 trang trại của Vinamilk tại Việt Nam, được chứng nhận là hệ thống TTBS chuẩn quốc tế lớn nhất Châu Á về số lượng trang trại. Có thể thấy đây là sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vinamilk về vùng nguyên liệu sữa tươi chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Tiếp tục đà tăng trưởng với các dự án sắp đi vào hoạt động

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam – công ty con hiện đang quản lý 10 trang trại của Vinamilk được đánh giá là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Top 50 Công ty tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Vietnam Report). Đây cũng là năm thứ 2 Công ty Bò sữa Việt Nam được tôn vinh trong Bảng xếp hạng FAST500 của tổ chức này.

Trung tâm Cấy truyền phôi của Vinamilk tại tỉnh Lâm Đồng

Xác định phát triển vùng nguyên liệu sẽ là chiến lược quan trọng để đưa Vinamilk tăng trưởng trong những năm tiếp theo, Công ty đã và đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm mở rộng quy mô của hệ thống trang trại bò sữa trong và ngoài nước.

Một số dự án sắp đi vào hoạt động trong thời gian tới như TTBS Quảng Ngãi với tổng diện tích rộng hơn 90ha, quy mô 4.000 con. Dự án này có đầu tư ban đầu lên đến 700 tỷ đồng, được ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi và quản lý, dự kiến sẽ cung ứng khoảng 20 triệu lít sữa tươi nguyên liệu mỗi năm cho thị trường. Cũng theo lộ trình đã vạch ra, Vinamilk sẽ tiếp tục hoàn thành giai đoạn 1 của Tổ hợp “resort” bò sữa Organic trên cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào), với tổng số đàn bò là 24.000 con. Dự kiến sang giai đoạn 2, Vinamilk sẽ nâng quy mô đàn bò lên 100.000 con.

Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu của Vinamilk tại sự kiện công bố FAST500 năm 2019

Một dự án đáng chú ý khác của Vinamilk sắp đi vào vận hành là Trung tâm Cấy truyền phôi nhằm phục vụ nhu cầu chọn lọc nguồn gen ưu tú, vượt trội để gây dựng đàn bò sữa trong nước. Hiện Trung tâm này đang áp dụng những tiến bộ mới nhất từ Nhật Bản, Mỹ trong công nghệ gen, cấy truyền phôi.

Tổ hợp trang trại bò sữa Organic của Vinamilk với quy mô 24.000 con tọa lạc trên cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào)

Với những kế hoạch này, dự kiến đến năm 2022-2023, đàn bò tại các trang trại của Vinamilk sẽ tăng thêm 20.000 con, gia tăng nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sản phẩm phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh gia tăng về quy mô, hệ thống trang trại của Vinamilk tiếp tục được đầu tư về công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi theo chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực đưa ngành chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của Việt Nam tiệm cận với sự phát triển của thế giới.

Trung tâm Cấy truyền phôi của Vinamilk tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu của Vinamilk – cho biết: “Định hướng của Vinamilk là xây dựng các trang trại bò sữa trở thành “hạt nhân” cho sự phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, Vinamilk sẽ tiếp tục thực hiện tam nông, tạo sinh kế cho người dân vùng lân cận trang trại và phát triển nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng bền vững để hình thành chuỗi liên kết giá trị. Những kế hoạch sắp tới sẽ giúp vùng nguyên liệu sữa của Công ty tăng trưởng mạnh mẽ và góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung là đưa Vinamilk vào Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới”.