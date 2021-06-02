Vinamilk tặng sữa và 3.000 phần quà Quốc tế thiếu nhi cho trẻ em đang cách ly tại 7 địa phương “điểm nóng” về dịch Covid-19

Từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2021, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã gửi tặng 3.000 phần quà và sữa đến các em nhỏ đang cách ly tập trung tại 7 tỉnh, thành là các điểm nóng về dịch Covid-19 nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi năm nay.

Làn sóng Covid-19 thứ 4 hiện đang lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành cả nước. Những ngày qua, có rất nhiều trẻ nhỏ tại nhiều tỉnh, thành đang là “điểm nóng” về dịch phải đến nơi cách ly tập trung theo quy định. Tuổi còn nhỏ, nhiều em còn đi cách ly một mình không có bố mẹ nhưng rất tự giác và dũng cảm. Hình ảnh của các “anh hùng nhí” đã khiến mọi người vừa xúc động vừa cảm phục. Vinamilk dành tặng 3000 phần quà 1/6 đến với các em nhỏ tại 7 tỉnh đang cách ly tập trung vì dịch bệnh Nhằm tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ cũng như mang đến niềm vui cho các “anh hùng nhí” trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 “đặc biệt” tại nơi cách ly, công ty Vinamilk đã tổ chức trao tặng 3.000 phần quà đến các em nhỏ tại 7 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hưng Yên. Phần quà trao tặng gồm tổng cộng 24.000 hộp sữa trái cây Vinamilk Hero giúp các em bổ sung năng lượng và 3.000 món quà khác gồm balo, bình nước, bộ tô màu đa năng... Những món quà đến kịp với các em nhỏ trong ngày 1/6 đã mang theo niềm vui, sự khích lệ tinh thần, cho các “anh hùng nhí” thêm mạnh mẽ để cùng nhau đẩy lùi “Cô-vi”.

Trẻ em tại các nơi cách ly ở tâm dịch Bắc Giang cũng đã nhận được quà Quốc tế thiếu nhi đúng vào ngày 1/6 Để đảm bảo các phần quà được gửi đến các em đúng dịp Quốc tế thiếu nhi, Vinamilk vẫn tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong điều kiện tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Những ngày qua, các chuyến xe Vinamilk đã liên tục lên đường với mục tiêu kịp thời trao các phần quà đến các em vào ngày 1/6 – ngày của thiếu nhi.

Những chuyến xe mang theo sữa và quà với thông điệp “Tiếp năng lượng mạnh mẽ, đẩy lùi Covid-19” đã kịp đến với trẻ em trong ngày 1/6 Trong dịp này, đã có 24.000 hộp sữa trái cây Hero của Vinamilk được gửi đến các em nhỏ Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng của Vinamilk cho biết: “Trong đại dịch, trẻ em là đối tượng dễ bị tác động và đây cũng là lý do Vinamilk luôn dành sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt đến các em. Đặc biệt là những em nhỏ phải rời gia đình, thực hiện cách ly để đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch chung. Các em thực sự là những “anh hùng nhí” rất dũng cảm trong cuộc chiến này. Vinamilk hy vọng những phần quà này sẽ không chỉ mang đến cho các em niềm vui trong ngày Quốc tế thiếu nhi, mà còn tiếp thêm năng lượng và dinh dưỡng, để các em khỏe khoắn, lạc quan và mau chóng được trở về nhà với bố mẹ.” Trong cuộc chiến chống Covid-19 suốt 2 năm qua, Vinamilk là đơn vị tích cực tổ chức các chương trình hỗ trợ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em và cộng đồng. Đầu năm 2021, khi nhiều điểm trường học, bệnh viện ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng phải cách ly do đợt dịch bùng phát trước Tết Nguyên Đán, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 45.000 hộp sữa cho hơn 800 trẻ em đang cách ly tại đây. Tháng 4/2021 vừa qua, Vinamilk bắt đầu hành trình trao tặng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Các em nhỏ tại Trường Mầm non Vũ Thái (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nhận quà từ Vinamilk trong đợt hỗ trợ vào giữa tháng 5/2021

Năm 2021, sẽ có 19.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ uống sữa bởi Vinamilk thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam Các hoạt động đợt này nằm trong quỹ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng, tương đương khoảng 15 tỷ đồng của Vinamilk dành hỗ trợ dinh dưỡng cho lực lượng tuyến đầu, cộng đồng, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong năm 2021.

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