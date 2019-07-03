Vinamilk tài trợ chính thức cho các đội tuyển bóng đá quốc gia vì một Việt Nam vươn cao

Bóng đá là môn thể thao có vị trí rất đặc biệt trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Những hình ảnh thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, tinh thần đồng đội và lối chơi cống hiến của các tuyển thủ quốc gia đã truyền cảm hứng đến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam, khơi gợi tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lớn lao.

Với vai trò là Công ty Dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và Top 50 Công ty Sữa lớn nhất Thế giới, Vinamilk luôn mong muốn được đồng hành và hỗ trợ các Đội tuyển Bóng đá quốc gia có được nền tảng thể lực cùng những điều kiện huấn luyện, thi đấu tốt nhất để gặt hái những thành tích mới, đáp lại niềm tin yêu của hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam, vì một Việt Nam vươn cao.

Đặc biệt, những chiến công vang dội mang tầm quốc tế mà các đội tuyển lập được trong thời gian qua đã cho thấy sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam, mở ra một tương lai tươi sáng với những thành tích cao hơn của thể thao nước nhà.

Mai Kiều Liên - Thành viên HĐQT , Tổng Giám đốc Vinamilk tặng quà lưu niệm cho ông Park Hang-Seo - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Nam quốc gia & U23 quốc gia Việt Nam.

Tại sự kiện đặc biệt này, Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Vinamilk chia sẻ: “Với vai trò là Công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, Vinamilk luôn hướng đến sứ mệnh “Vươn Cao Việt Nam”. Và tôi tin rằng, đây cũng chính là ý nghĩa cao đẹp và Vinamilk và Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam cùng nhau chia sẻ. Vì bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho những ước mơ vươn cao của nhiều thế hệ Việt Nam. Vinamilk hy vọng với sự hỗ trợ của chúng tôi, đội tuyển sẽ có được nền tảng thể lực và những điều kiện tốt nhất để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, “Vì Một Việt Nam Vươn Cao”.

Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao chứng nhận tài trợ cho Bà Mai Kiều Liên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk

Bên cạnh sự hỗ trợ về tài chính, giúp đội tuyển có điều kiện tập luyện tốt hơn, thì việc nâng cao chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sẽ giúp các tuyển thủ có thể lực tốt, sẵn sàng bứt phá, thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho nước nhà. Với vai trò là Công ty Dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và Top 50 Công ty Sữa lớn nhất Thế giới, Vinamilk sẽ mang đến các sản phẩm dinh dưỡng với chất lượng quốc tế vượt trội để phục vụ cho các Đội tuyển. Những sản phẩm này sẽ được Vinamilk lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của các cầu thủ. Cụ thể như Sữa Tươi Vinamilk 100% - món quà sức khỏe từ thiên hiên từ Hệ thống trang trại chuẩn Global G.A.P lớn nhất Châu Á của Vinamilk; Thức Uống Năng Lượng Vinamilk Power cung cấp năng lượng mạnh mẽ, bứt phá; cùng các dòng sản phẩm Sữa Chua Ăn và Sữa Chua Uống Vinamilk tốt cho tiêu hóa… Đây sẽ là nguồn dinh dưỡng vàng hỗ trợ nâng cao thể lực, chất lượng sức khỏe cho các cầu thủ của Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, sẵn sàng cho những giải đấu quan trọng sắp tới như vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30...

Các đại biểu và tuyển thủ nắm tay cùng đồng lòng hợp tác để chinh phục những đỉnh cao mới cho thể thao nước nhà.

Các đại biểu và tuyển thủ cùng thể hiện tinh thần 'Vì một Việt Nam vươn cao'

Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ:“Vinamilk là thương hiệu lớn của Việt Nam, vì vậy, sự đồng hành của Vinamilk với Đội tuyển quốc gia có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó chính là niềm tự hào khi cùng được đại diện cho Việt Nam và chia sẻ sứ mệnh vì một Việt Nam vươn cao hơn trên bản đồ bóng đá khu vực và thế giới. Trong 3 năm tới đây, bên cạnh việc giúp các đội tuyển có được điều kiện để tập luyện, thi đấu tốt hơn, chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ về dinh dưỡng từ Vinamilk sẽ góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe cho các tuyển thủ, giúp các em có được phong độ thi đấu tốt nhất, gặt hái những thành tích cao hơn nữa”.

Đại diện cho Đội tuyển Bóng đá Nam quốc gia, cầu thủ Quế Ngọc Hải phát biểu tại sự kiện: “Chúng tôi luôn đặt người hâm mộ là mục tiêu cống hiến cao nhất và khi ra sân là sẽ phải nỗ lực hết mình. Chúng tôi hy vọng tại các giải đấu sắp tới, với sự tiếp sức của các Nhà tài trợ trong đó có Vinamilk, đội tuyển sẽ thể hiện nguồn năng lực mạnh mẽ, thi đấu thăng hoa trên sân cỏ và mang lại niềm hạnh phúc cho đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.