Vinamilk liên doanh với doanh nghiệp Lào và Nhật Bản, khởi công xây dựng tổ hợp resort bò sữa organic 5.000ha tại Lào

Sự kiện nhận được sự quan tâm và tham dự của bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Sonexay Siphandone - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; ông Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Lào; Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương 3 nước Việt Nam, Lào và Nhật Bản; ông Bountone Chanthaphone - Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam, Lào và quốc tế.

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Lào, Việt Nam và Nhật Bản, hướng đến mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu sữa tươi Organic chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường Việt Nam và khu vực châu Á, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Lào.

Công ty Lao-Jargo được thành lập vào năm 2015, là công ty cổ phần với các nhà đầu tư của 2 nước Lào và Nhật Bản. Mục tiêu chính là phát triển trang trại chăn nuôi và trồng trọt các sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc Nhật Bản trên cao nguyên Xiêng Khoảng.

Sự kiện này đã đánh dấu cho sự hợp tác chiến lược của 2 Công ty Lao-Jagro và Vinamilk , đồng thời cũng góp phần củng cố, tăng cường hợp tác thương mại và tình hữu nghị 3 nước Việt Nam, Lào và Nhật Bản.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng hoa chúc mừng cho ban lãnh đạo Công ty Lao-Jagro nhân sự kiện chính thức ra mắt.

Tháng 7/2018, Vinamilk công bố chính thức nắm giữ 51% cổ phần của Lao-Jagro và tạo ra bước ngoặt mới với việc phát triển dự án tổ hợp trang trại bò sữa Organic tại Lào trên diện tích quy hoạch là 5.000ha, quy mô đàn bò 24.000 con. Định hướng dài hạn là phát triển tổ hợp trang trại có quy mô 20.000ha với đàn bò 100.000 con.

Công ty Lao-Jagro hội tụ những thế mạnh vốn có của Việt Nam, Lào và Nhật Bản trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa organic với quy mô lớn. Cụ thể, trong liên doanh này, Lào đóng vai trò trung tâm tiếp nhận đầu tư và cung cấp quỹ đất để hình thành các tổ hợp trang trại quy mô siêu lớn. Vinamilk là nhà đầu tư chính với nguồn lực tài chính dồi dào, có kinh nghiệm về xây dựng ngành chăn nuôi bò sữa tại vùng khí hậu nhiệt đới, cùng với thị trường tiêu thụ rộng lớn và thương hiệu tầm cỡ quốc tế. Nhật Bản đóng vai trò cung cấp nguồn gen quý hiếm, cung cấp thiết bị, công nghệ, các bí quyết trong ngành chăn nuôi gia súc và quản trị chất lượng theo các tiêu chuẩn cao nhất của Nhật Bản.

Đánh dấu sự ra mắt công ty Lao-Jagro là sự kiện khởi công giai đoạn 1 của tổ hợp "resort" bò sữa organic trên cao nguyên Xiêng Khoảng, nước CHND Lào

Giai đoạn 1 của dự án có tổng diện tích quy hoạch là 5.000ha, quy mô tổng đàn bò 24.000 con, với vốn đầu tư ban đầu là 120 triệu USD. Dự kiến, cuối năm 2020 trang trại sẽ hoàn thành việc xây dựng và đạt chứng nhận hữu cơ theo chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Mỹ, cung cấp nguyên liệu sữa tươi organic cho nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam và xuất khẩu. Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư để nâng quy mô đàn bò dự kiến lên đến 100.000 con, trên diện tích từ 15.000 đến 20.000ha. Tổng mức đầu tư cho cả hai giai đoạn dự kiến là 500 triệu USD.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ông Sonexay Siphandone - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nước CHDCND Lào cùng các đại biểu và lãnh đạo công ty Lao-Jagro thực hiện nghi thức khởi công dự án Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại cao nguyên Xiêng Khoảng.

Việc đầu tư xây dựng tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Lào nằm trong chiến lược dài hạn của Vinamilk về phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi cả trong và ngoài nước. Đặc biệt là nguồn nguyên liệu sữa tươi organic để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng. Trước mắt, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ cung cấp nguồn sữa tươi organic cao cấp theo các tiêu chuẩn của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cho các nhà máy của Vinamilk tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Định hướng cho giai đoạn tiếp theo sẽ là tiếp tục mở rộng thêm quy mô các cụm trang trại bò sữa công nghệ cao, xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm sữa tại Lào. Tiến đến hình thành nên chuỗi sản xuất, cung ứng toàn diện để cho ra các sản phẩm sữa chất lượng quốc tế cao cấp nhất tại Lào và xuất khẩu đi các nước tại ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác trên thế giới.

Nhân dịp khởi công “Resort” bò sữa Organic, các đại biểu đã trồng cây chăm pa, cây lộc vừng và cây hoa anh đào tượng trưng cho 3 nước Lào - Việt Nam – Nhật Bản.

Với tầm nhìn này, dự án tổ hợp “Resort” bò sữa Organic của liên doanh Vinamilk và Lao-Jagro sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và tình hữu nghị trên nhiều lĩnh vực của 3 quốc gia Việt Nam, Lào, Nhật Bản và mở ra các triển vọng phát triển lớn cho cả ngành nông nghiệp, ngành sữa và kinh tế nói chung cho Lào và Việt Nam trong tương lai gần.

Phát biểu tại sự kiện, bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk nhấn mạnh: “Nhận thấy tiềm năng phát triển to lớn của dự án, Vinamilk cùng Lao-Jagro đã hoạch định chiến lược với tầm nhìn dài hạn và các bước đi rất cụ thể để phát triển tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Lào. Về phía Vinamilk, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ 4.0 và máy móc, thiết bị tiên tiến nhất của ngành chăn nuôi trên thế giới tại đây. Đồng thời mang đến dự án đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm của Vinamilk, cùng các chuyên gia giỏi đến từ Nhật Bản và các nước phát triển trên thế giới, nhằm đảm bảo dự án được thực hiện thành công. Qua đó, phát triển ngành chăn nuôi và ngành công nghiệp sữa tại nước bạn Lào”.

Với vốn đầu tư ban đầu 120 triệu USD, dự án Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại cao nguyên Xiêng Khoảng dự kiến hoàn thành việc xây dựng và đạt chứng nhận hữu cơ theo chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn Mỹ vào năm 2020, cung cấp nguyên liệu sữa tươi organic cho nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam và xuất khẩu.

Tại Việt Nam, Vinamilk đang có 12 trang trại trên cả nước, trong đó, có 2 trang trại được xây dựng theo tiêu chuẩn Organic châu Âu và 10 trang trại theo chuẩn Global G.A.P, đây là hệ thống trang trại lớn nhất của châu Á về số lượng được áp dụng tiêu chuẩn quốc tế này. Tất cả các trang trại của Vinamilk đều được đầu tư xây dựng như các “Resort” lý tưởng dành cho bò sữa. Tổng đàn bò Vinamilk đang quản lý và khai thác sữa trong nước hiện là 130.000 con, toàn bộ giống nhập khẩu từ Mỹ, Úc, New Zealand. Sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt gần 1 triệu lít một ngày.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô của các trang trại hiện có, trong thời gian tới, Vinamilk đang có kế hoạch đưa vào hoạt động thêm 1 tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao tại Cần Thơ với tổng quy mô lên đến 22.000 con, và cũng đã bắt đầu xây dựng Trang trại Bò sữa Quảng Ngãi với quy mô 4.000 con. Như vậy, khi giai đoạn 1 của tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Lào chính thức đi vào hoạt động, số lượng bò sữa tại các trang trại Vinamilk dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi.

Vinamilk tiếp tục ghi dấu trên bản đồ Organic thế giới với siêu dự án “Resort” bò sữa tại Lào.

Cũng tại sự kiện tiến sĩ Imori Daiji - Tổng Giám đốc Công ty Lao-Jargo cho biết: “Với sự tham gia của Công ty Vinamilk, đơn vị đã xây dựng thành công trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam và hiện đang sở hữu hệ thống trang trại Global G.A.P lớn nhất châu Á, tôi tin tưởng rằng dự án tổ hợp“Resort” bò sữa Organic trên cao nguyên Xiêng Khoảng sẽ được xây dựng và vận hành một cách bài bản nhất theo các chuẩn mực cao nhất của quốc tế".

“Resort” bò sữa organic Lao - Jagro –Thiên đường cho những cô bò sữa trên cao nguyên Xiêng Khoảng

Tổ hợp “Resort” bò sữa tọa lạc tại cao nguyên Xiêng Khoảng, Lào. Tên gọi “Xiêng Khoảng” trong tiếng Lào có nghĩa là “Thành phố phía chân trời” - nơi giao thoa giữa trời và đất - phần nào đã mô tả được vị trí địa lý đặc biệt và thiên nhiên thuần khiết, mát mẻ trong lành của nơi này. Cao nguyên Xiêng Khoảng có điều kiện lý tưởng với chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là bò sữa organic. Với địa hình bình nguyên rộng lớn, địa hình bằng phẳng, xen kẽ với các đồi thấp tương tự địa hình New Zealand, các trang trại bò sữa ở đây có thể để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn organic khắt khe nhất của châu Âu, Mỹ.

Với quỹ đất dồi dào hơn 5.000ha, đàn bò tại “Resort” bò sữa này sẽ được tự do đi lại, vui chơi trên những cánh đồng rộng lớn trồng cỏ và bắp... Đặc biệt, tại đây còn có những cánh đồng yến mạch, thơm ngon và đầy dinh dưỡng, cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên và chất lượng cao cho đàn bò sữa organic.

Bên cạnh môi trường sống lý tưởng sẵn có của cao nguyên Xiêng Khoảng, Vinamilk định hướng áp dụng công nghệ 4.0 toàn diện và hiện đại bậc nhất như tiêu chuẩn của các “Resort bò sữa” của Vinamilk tại Việt Nam. Quy trình về quản lý trang trại và chăm sóc đàn bò sữa theo tiêu chuẩn quốc tế cũng sẽ được Vinamilk áp dụng tại Lào để đảm bảo chất lượng nguồn sữa tươi Organic chuẩn 3 Không: không hormone tăng trưởng, không dư lượng kháng sinh, không thuốc trừ sâu.

Với thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu cùng cao nguyên tương tự như New Zealand, các trang trại bò sữa ở Xiêng Khoảng rất lý tưởng cho việc chăn nuôi bò sữa Organic theo các tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Vinamilk và những nỗ lực thực hiện mục tiêu vươn tầm thế giới

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thành lập năm 1976. Đến nay, sau gần 43 năm hình thành và phát triển, Vinamilk tự hào là Công ty sữa số 1 tại Việt Nam và đã có sản phẩm xuất đi 50 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.520 tỷ đồng) tính từ năm 1997 đến nay.

Tại Việt Nam, Vinamilk hiện có hệ thống 13 nhà máy trên khắp cả nước, trong đó có 2 siêu nhà máy sữa tại Bình Dương được trang bị công nghệ tích hợp, hoàn toàn tự động. Nhà máy sữa Việt Nam (sản xuất sữa nước) có công suất 800 triệu lít/năm, Nhà máy sữa bột Việt Nam có công suất 54.000 tấn/năm.

Những cánh đồng yến mạch rộng lớn của “Resort” này là nguồn thức ăn bổ dưỡng, thơm ngon cho các cô bò sữa Organic.

Để hướng đến mục tiêu “Top 30 Công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu”, Vinamilk đã và đang đẩy mạnh đầu tư, hợp tác nước ngoài. Dự án Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Lào là dự án đầu tiên của Vinamilk tại nước ngoài về lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi bò sữa, được đầu tư với quy mô lớn.

Trước đó, Vinamilk đã đầu tư sở hữu 100% nhà máy sản xuất sữa tại Mỹ (Driftwood), 100% cổ phần nhà máy Angkormilk tại Campuchia và đã có sản phẩm thương mại tại đây, Vinamilk sở hữu 22,8% cổ phần của Nhà máy Miraka tại New Zealand và 1 công ty con tại Ba Lan. Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình khảo sát và xem xét việc đầu tư tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Myanmar… bên cạnh việc tiếp tục đầu tư để mở rộng các dự án hiện có tại nước ngoài. Với chiến lược phát triển trên tất cả các phương diện, Vinamilk đang bước những bước vững chắc trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đưa thương hiệu sữa Việt vươn tầm thế giới.