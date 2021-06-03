Vinamilk hỗ trợ 48.000 sản phẩm cho tổ công tác lấy mẫu, xét nghiệm của TP.HCM trong đợt dịch cao điểm

Xã hội 03/06/2021 09:50

Hiện nay, TP.HCM đang tiến hành 15 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 của Chính phủ. Đây cũng là giai đoạn cao điểm mà lực lượng y tế thành phố dồn toàn lực để làm các công tác phòng chống dịch. Nhằm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu trong giai đoạn cao điểm, Vinamilk đã ngay lập tức ủng hộ 48.000 sản phẩm gồm sữa tươi, sữa trái cây và nước giải khát rất cần thiết trong thời điểm này.

Từ ngày 31/5/2021, TP.HCM chính thức bắt đầu 15 ngày giãn cách xã hội theo các chỉ thị 15, 16 của Chính phủ. Đây cũng là giai đoạn cao điểm mà lực lượng y tế thành phố dồn toàn lực để xét nghiệm sàng lọc, khoanh vùng, dập dịch. Hiện tại, lực lượng gồm hơn 500 nhân viên y tế đang chịu trách nhiệm lấy mẫu bệnh phẩm tại Quận Gò Vấp, Quận 12 và gần 300 y bác sĩ tại các phòng xét nghiệm của 13 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã được huy động, làm việc bất kể ngày đêm để nhanh chóng sàng lọc, xét nghiệm xác định ca nhiễm nhằm ngăn chặn sự lây lan rộng của Covid-19 trong cộng đồng.

Vinamilk hỗ trợ 48.000 sản phẩm cho tổ công tác lấy mẫu, xét nghiệm của TP.HCM trong đợt dịch cao điểm - Ảnh 1
Sáng sớm ngày 1/6, các chuyến xe của Vinamilk đã rời kho, lên đường đến nhiều điểm tiếp nhận hỗ trợ tại các bệnh viện tuyến đầu và Trung tâm y tế quận Gò Vấp tại TP.HCM

Để hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu của thành phố trong giai đoạn cao điểm, Vinamilk đã ngay lập tức ủng hộ 48.000 sản phẩm gồm sữa tươi, sữa trái cây và nước giải khát rất cần thiết trong thời điểm này. Số sản phẩm Vinamilk hỗ trợ sẽ đảm bảo mỗi nhân viên y tế được tăng cường thêm 2 chai nước và 2 hộp sữa mỗi ngày trong suốt 15 ngày chiến đấu với đại dịch sắp tới.

Vinamilk hỗ trợ 48.000 sản phẩm cho tổ công tác lấy mẫu, xét nghiệm của TP.HCM trong đợt dịch cao điểm - Ảnh 2
Đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (bên phải) đại diện nhận các sản phẩm và sẽ nhanh chóng chuyển đến các y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ

“Là một doanh nghiệp có trụ sở và nhiều nhà máy đóng trên địa bàn, Vinamilk rất mong muốn chung tay cùng Tp.HCM trong công tác chống dịch. Đây cũng là tấm lòng của tập thể nhân viên Vinamilk gửi đến lực lượng tuyến đầu đang nỗ lực hết mình để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. Về phía mình, Vinamilk đã triển khai các quy định chung của thành phố về giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, đồng thời cố gắng duy trì hoạt động sản xuất để đảm bảo cung cấp đầy đủ sản phẩm dinh dưỡng, các loại sữa cho người dân.” – Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển hoạt động cộng đồng Vinamilk cho biết.

Vinamilk hỗ trợ 48.000 sản phẩm cho tổ công tác lấy mẫu, xét nghiệm của TP.HCM trong đợt dịch cao điểm - Ảnh 3
Cùng ngày 1/6, tại 7 địa phương đang là “điểm nóng” về dịch phía Bắc, Vinamilk đã trao tặng 3.000 phần quà 1/6 đến các trẻ em đang cách ly tập trung

Ngoài ra, Vinamilk cũng gửi 3.000 phần quà gồm sữa và nhiều vật dụng cho các em nhỏ đang phải cách ly tại các địa phương là “điểm nóng” về dịch như Bắc Giang, Lạng Sơn, Điện Biên… Những món quà ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 này sẽ góp phần động viên tinh thần các em hoàn thành thời gian cách ly để sớm được về với gia đình.

Vinamilk hỗ trợ 48.000 sản phẩm cho tổ công tác lấy mẫu, xét nghiệm của TP.HCM trong đợt dịch cao điểm - Ảnh 4

Trước đó, Vinamilk cũng đã dành gần 200.000 sản phẩm để tiếp sức lực lượng tuyến đầu tại 3 địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam 

Trong đợt dịch bùng phát từ tháng 4/2021 đến nay, Vinamilk đã dành ra nguồn quỹ 2 triệu sản phẩm để hỗ trợ cộng đồng, trẻ em và tuyến đầu trong đại dịch. Mới đây, 200.000 sản phẩm Vinamilk đã được trao tặng đến các tâm điểm về dịch tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, trong đó ưu tiên các đối tượng trẻ em và y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu để tăng cường dinh dưỡng, sức khỏe trong cuộc chiến của cả đất nước với đại dịch.

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