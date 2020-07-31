Việt Nam có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

Xã hội 31/07/2020 14:42

Việt Nam vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân 428.

Chiều 31/7, theo thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam đã có ca đầu tiên tử vong do nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Việt Nam có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 - Ảnh 1
Việt Nam vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân vào Khoa Nội thận - Tiết niệu (Bệnh viện Đà Nẵng) ngày 9/7 với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối; đang phải chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân có tiền sử huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, viêm phổi. Bệnh nhân được lấy mẫu và xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27/7.

Khi có diễn biến nặng, bệnh nhân đã được áp dụng ngay chế độ chăm sóc, điều trị đặc biệt, song vẫn không qua khỏi do suy hô hấp, viêm phổi nặng, với nhiều bệnh nền ở thể nặng khác.

Như vậy, tính đến 14 giờ ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận 509 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1 trường hợp tử vong. 

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Tình người trong lúc khó khăn vì Covid-19 ở Đà Nẵng: Phát mì tôm dọc đường cho sinh viên, đưa nước miễn phí vào bệnh viện C

Cũng giống như đợt dịch trước, lần này, người dân Đà Nẵng lại đang chung tay đẩy lùi Covid-19.

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Từ khóa:   Covid-19 tử vong vì Covid-19 Quảng Nam

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