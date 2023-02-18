Vệ sinh bồn chứa xăng, 2 người nguy kịch vì bị ngạt khí

Xã hội 18/02/2023 09:43

Tổ công tác đã thực hiện sơ cứu ban đầu, đồng thời liên lạc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang chuẩn bị cấp cứu các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 17/2, tại một cây xăng ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, một người đang vệ sinh dưới bồn chứa xăng dầu thì bị ngất xỉu, một người khác di chuyển xuống bồn để đưa người kia lên cũng bị ngất theo.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 25 phút ngày 17/2, tại cửa hàng xăng dầu số 15 thuộc Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang (địa chỉ tại Phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), trong lúc một người đang vệ sinh dưới bồn chứa xăng dầu (khoảng 20m3) thì bị ngất xỉu.

Một người khác liền di chuyển xuống bồn để đưa nạn nhân lên nhưng cũng bị ngất theo.

Vệ sinh bồn chứa xăng, 2 người nguy kịch vì bị ngạt khí - Ảnh 1
Sơ cứu nạn nhân - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Zingnews, nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hậu Giang điều động một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 20 CBCS khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn, đưa các nạn nhân lên khỏi bồn chứa xăng.

Tổ công tác đã thực hiện sơ cứu ban đầu, đồng thời liên lạc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang chuẩn bị cấp cứu các nạn nhân. Do được đưa lên khỏi bồn chứa xăng và cấp cứu kịp thời nên hiện tại sức khỏe của một nạn nhân đã hồi phục ổn định, nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực.

Bước đầu xác định nguyên nhân khiến các nạn nhân ngất xỉu là do ngạt khí.

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Các nạn nhân đều là người trong một gia đình, gồm vợ chồng, con và cháu.

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