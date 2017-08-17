Sau trận cãi nhau to tiếng với chồng, người vợ bỏ nhà đi vài ngày, đến khi quay trở về thì phát hiện sự việc kinh hoàng.

Vào 15 giờ chiều ngày 16/8/2017, sau vài ngày bỏ đi vì giận chồng, người vợ cùng cô bạn thân trở về nhà trên đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì phát hiện phía trong bốc ra mùi hôi thối, sau đó cả hai tiến vào để kiểm tra.

Mở cửa tủ quần áo, họ tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy mạnh phía trong. Ngay sau đó, người vợ đã báo tin đến cơ quan chức năng.

Buổi tối cùng ngày, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định thời điểm, nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của người đàn ông.

Lực lượng chức năng cho biết, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết máu, thi thể đã biến dạng nghiêm trọng, nghi là chồng của chủ nhà.

Một vài hàng xóm kể lại, vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã kịch liệt. Sau đó, người vợ đã bỏ nhà đi, đến ngày trở về thì phát hiện sự việc kinh hoàng.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm nhằm xác định chính xác danh tính tử thi, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

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