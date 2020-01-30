Về nhà người yêu chơi hôm mùng 5 Tết, cô gái 29 tuổi treo cổ tự tử

Xã hội 30/01/2020 11:33

Do mâu thuẫn tình cảm, cô gái treo cổ tự tử ngay trong căn nhà của gia đình người yêu.

Mới đây, tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ treo cổ tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao. Lãnh đạo UBND xã Lang Quán đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu trên Vietnamnet, khoảng 11 giờ trưa 29/1 (tức mùng 5 Tết), chính quyền xã nhận được thông tin cô gái SN 1991 (quê Nam Định) lên nhà người yêu ở xóm 20 (xã Lang Quán) chơi thì xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc tức giận, cô gái này đã dùng dây thừng treo cổ tự tử ngay trong căn nhà của gia đình người yêu.

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Về nhà người yêu chơi Tết, cô gái 29 tuổi treo cổ tự tử - Ảnh: Vietnamnet

Một số nhân chứng cho biết, sau khi xảy ra cãi vã, cô gái đã đuổi bố mẹ người yêu ra khỏi nhà, khóa trái cửa rồi dùng dây thừng tự tử.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, tại TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng xảy ra vụ cô gái treo cổ tự tử khiến nhiều người đau lòng.

Nạn nhân là Th. (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn.

Rạng sáng 11/1, một người bạn qua phòng trọ tìm Th. để lấy đồ nhưng gọi cửa mãi không được. Người này nhìn qua khe cửa kiểm tra thì phát hiện Th. đã treo cổ nên hô hoán cầu cứu.

Nhận tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bạn bè cho biết Th. tính tình ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nạn nhân không có biểu hiện bất thường. 

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