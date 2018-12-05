Vào viện đẻ sinh đôi, mẹ Nghệ An vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ thốt lên: 'Còn một bé nữa!'

Nhập viện đẻ sinh đôi, cuối cùng bà mẹ trẻ vỡ òa hạnh phúc khi có 3 em bé ra đời - Ảnh: Facebook

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau câu chuyện mổ đẻ lúc nửa đêm của một nữ bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khiến ai nấy vô cùng thích thú.

Cụ thể, ca sinh mổ diễn ra vào lúc 0 giờ 2 phút ngày 02/12 được nữ bác sĩ kể lại trên trang cá nhân như sau:

Tôi choàng dậy:

- Hử, thai tự nhiên hay thai IVF, sao giờ mới tới?

- Thai tự nhiên chị ơi, thai thứ nhất ngôi ngược, bệnh nhân đau lắm rồi.

- Đẩy thẳng lên nhà mổ đi em.Tôi lao lên nhà mổ, cả nhà mổ tỉnh như sáo, tất bật, chỉ có bệnh nhân là kêu.

Nào thì ta bắt đầu.

- Bé 1 con gái nhé, chúc mừng!

- Cố định, bé 2... con gái tiếp nhé, chúc mừng mẹ nhé, khóc to rồi nhé!

- Thế là ổn rồi, ta lấy nhau ra thôi. Mà sao bụng vẫn to như chưa đẻ thế này nhỉ?…

- Ôi trời đất ơi, còn một bé nữa!!! Nào… Chúc mừng mẹ nhé, thêm một bé gái nữa!

Lần này thì tôi cẩn thận hơn. Kiểm tra kĩ càng, hết thật rồi nhé!

Ngoái đầu lên, tôi hỏi: "Em ơi, có khi nào em siêu âm 3 thai chưa?".

- Chưa chị ơi, thế là 3 đứa à chị, 3 gái à chị? Tốt quá, nhà em có một anh cả rồi, giờ 3 cô nữa là em được nhờ rồi.

Bác sĩ chưng hửng nghĩ bụng: "Tưởng 3 gái không nhận thì bác đem về nuôi chứ bác đang muốn đứa con gái đây này…".

Được biết, cả 3 bé gái đều rất khỏe mạnh và đáng yêu. Trong đó có 2 bé nặng 2,2 kg, bé còn lại nặng 2 kg.

Cả 3 bé đều có cân nặng khá và vô cùng đáng yêu - Ảnh: Facebook

Câu chuyện hy hữu được nữ bác sĩ kể lại đầy hài hước lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã nhận về hơn 35 ngàn lượt thích, 6 ngàn lượt chia sẻ cùng vô số bình luận từ cư dân mạng.

Hầu hết các bình luận đều gửi lời chúc các em bé ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, đồng thời cảm thán bà mẹ trẻ quả thật "tốt phúc" khi siêu âm thai đôi nhưng lại sinh tận 3 cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Bên cạnh đó, mọi người cũng không quên chúc nữ bác sĩ vui tính công tác tốt, đưa thêm nhiều "thiên thần nhỏ" chào đời thành công.

Dân mạng dành nhiều lời chúc mừng đến bà mẹ 'tốt phúc' - Ảnh chụp màn hình

Ngoài những lời chúc mừng, không ít người tỏ ra đồng cảm với nỗi vất vả mang đa thai bởi đây là hành trình vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và con.

"Mình đẻ sinh đôi thấy mệt lắm luôn các mẹ ạ. Từ lúc mang thai mệt mỏi hơn bình thường đến lúc sinh con, nuôi con đúng là cực không tả xiết. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, tuy vất vả gấp đôi người khác nhưng niềm hạnh phúc cũng vì thế mà nhân đôi", mẹ trẻ V.N. bình luận.

"Cả 3 bé đều có cân nặng khá, chắc lúc mang thai mom vất vả lắm. Chúc các em bé ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn để mẹ được an nhàn hơn chút nha", chị T.H. bình luận.

"Ôi mình sinh có một đứa mà muốn điên đầu, chăm 3 đứa một lúc thế này đúng là siêu nhân luôn. Chúc mom nhiều sức khỏe để chăm sóc tốt được 3 thiên thần nhỏ này nha", chị Y.L. bày tỏ.

Nhiều người không quên chia sẻ nỗi vất vả với bà mẹ - Ảnh chụp màn hình

Hiện câu chuyện sinh nở vừa hy hữu, vừa hài hước này vẫn đang được dân mạng chia sẻ cực nhiệt tình.