Trên đường chở nhau về sau khi thăm người bệnh, 2 nữ giáo viên gặp tai nạn thương tâm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vào khoảng 20 giờ 35 phút tối qua (8/12) trên tuyến QL6 hướng từ trung tâm Hà Nội về Chương Mỹ xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ giáo viên thương vong. Hai nạn nhân gồm cô N.T.H (sinh năm 1965, quê Chương Mỹ) và cô D.T.H. đều là giáo viên trường cấp 2 xã Nam Điền, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào thời điểm trên, cô N.T.H chở cô D.T.H trên xe máy. Khi đến phường Đồng Mai, quận Hà Đông, xe máy va chạm với ô tô tải (chưa xác định được tài xế và biển số xe) đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 cô giáo thương vong - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến người ngồi sau xe ngã vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ. Trong khi đó, người điều khiển xe máy bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Được biết trước đó 2 nạn nhân đang trên đường về sau khi đi thăm người bệnh.

Va chạm với xe tải, cặp đôi chết thương tâm

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng 6/12, đôi nam nữ điều khiển chiếc xe tay ga lưu thông trên đường Nguyễn Trãi - Hà Đông. Khi đi đến đoạn xuống hầm chui Thanh Xuân thì xe xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 29C-39319 chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn ở Hà Nội khiến một cặp đôi tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến hai người trên xe máy văng ra xa và tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và phân luồng giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai khiến 6 người thương vong: 2 chiếc xe nát bét, biến dạng Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Gia Lai giữa xe bán tải và xe tải khiến 6 người thương vong.

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