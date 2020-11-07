Va chạm với xe đầu kéo, nam sinh lớp 10 tử vong thương tâm khiến ai nấy xót xa.

Mới đây, trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu vực tổ 8, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam sinh lớp 10 tử vong thương tâm.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, khoảng 17 giờ ngày 6/11, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C - 33492 do tài xế Cà Văn Ngoa (SN1983, trú tại bản Bỉa, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển theo hướng từ trung tâm TP. Điện Biên Phủ đi huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã xảy ra va chạm với xe gắn máy BKS 27AA - 07013 lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, xe đầu kéo cán qua người nạn nhân, kéo lê xe máy một đoạn rồi mới dừng lại. Nạn nhân xấu số tử vong tại chỗ.

Va chạm với xe đầu kéo, nam sinh lớp 10 tử vong thương tâm - Ảnh: VOV

Nhận tin báo, Công an TP. Điện Biên Phủ nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Danh tính nạn nhân được xác định là Đinh Trọng Tr. (SN 2005, trú tại tổ 7, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ cụ bà 79 tuổi mang 12 chỉ vàng đến nhà con nợ rồi mất tích: Tìm thấy thi thể trong bao tải Cụ bà 79 mất tích sau khi đến nhà con nợ đã được tìm thấy tại nhà vệ sinh của hàng xóm trong tình trạng đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-voi-xe-dau-keo-nam-sinh-lop-10-tu-vong-thuong-tam-385762.html