Uniduc giới thiệu mẫu xe tự hành AGV vận chuyển hàng tự động hóa trong kho

Trong bài viết này, Uniduc xin giới thiệu mẫu xe tự hành AGV vận chuyển hàng tự động hóa trong kho được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty chúng tôi. Từ những ngày đầu được tung ra thị trường, dòng AGV Perbot của Uniduc được rất nhiều doanh nghiệp, giám đốc mua hàng, phát triển dự án quan tâm sử dụng. Đây chính là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cấp các phiên bản ưu việt hơn, phát triển phần cứng, phần mềm để xe hoạt động ổn định hơn.

Ở vị trí là một đơn vị sản xuất, Uniduc cũng từng gặp và hiểu rõ các vấn đề kể trên. Do đó, chúng tôi đã cố gắng tìm ra giải pháp. Cùng với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, Uniduc đã nghiên cứu và phát triển thành công dòng sản phẩm robot AGV Perbot giúp vận chuyển hàng giữa các line, khối hay trung chuyển hàng giữa xưởng nhỏ trong khuôn viên nhà máy sản xuất.

Xe tự hành AGV vận chuyển hàng trong kho Perbot có 3 phiên bản cho 3 phân khúc vận tải trải dài từ 100Kg - đến 550Kg là:

Xe tự hành AGV Perbot A1 có trọng tải từ 0 - 120kg

Xe tự hành AGV Perbot A3 có trọng tải 300Kg

Xe tự hành AGV Perbot A5 có trọng tải lớn 500kg

1. Di chuyển trong xưởng không cần kẻ line.

Uniduc ứng dụng thuật toán mới nhất của ngành robot được các kỹ sư R&D nghiên cứu vào xe tự hành AGV Perbot. Bằng cách sử dụng thuật toán này, xe tự hành có thể di chuyển trong xưởng, kho mà không cần kẻ line. Xe có thể tự nhận dạng môi trường của xưởng, tự biết vị trí của mình ở đâu và di chuyển đến nơi cần lấy hàng.

Sự cải tiến này này giúp cho robot linh hoạt các lộ trình, người vận hành chỉ cần đặt điểm đến cho robot thông qua app điều khiển trên điện thoại hoặc bảng điều khiển. Bạn chỉ cần cho robot quét một lần để nhận diện không gian nhà xưởng, robot sẽ dựa vào dữ kiện đó để hoạt động về sau. Trong thời gian di chuyển, xe có thể tự cập nhật bản đồ nếu trong khu vực làm việc có sự thay đổi. Các robot có tính năng chia sẻ dữ liệu với nhau. Chỉ cần một xe quét dữ liệu, các xe sau sẽ tự động vận hành dựa vào dữ liệu đó.

Một ưu điểm khác có thể kể đến là tiết giảm chi phí đầu tư.

Bạn không cần đầu tư các mạng lưới băng từ, xưởng không cần kẻ sơn hay thay đổi bất kỳ cấu trúc nào. Điều này giúp làm giảm tính hư hao do nền bị bong tróc hay mờ sơn.

2. Tránh vật cản.

Khi phát hiện vật cản hay có người qua lại, xe tự hành AGV Perbot sẽ nhận dạng và dừng lại, đồng thời nháy đèn báo vật cản và sẽ tiếp tục làm việc khi vật cản được loại bỏ. Nhờ có tính năng này mà độ an toàn và hiệu suất trong xưởng bạn được tăng lên.

3. Điều khiển xe, chọn điểm đến điểm đi.

Cách điều khiển Perbot không quá phức tạp. Bạn có thể điều khiển xe và chọn điểm đến thông qua cú click trên bản đồ của robot. Tiếp theo bạn hẹn giờ lấy hàng. Tại vị trí đó, bạn có thể lắp thêm nút giao tiếp với robot để bấm điều robot đến lấy hàng khi hàng đã chuẩn bị đủ.

Khi theo dõi trên phần mềm quản lý, bạn sẽ biết vị trí của xe trong kho, công việc đang thực hiện để phân chia khu vực làm việc của xe.

4. Báo hết pin và sạc pin tự động.

Trên app quản lý Perbot có hiển thị % pin của xe. Khi hết pin, xe sẽ phát tín hiệu ưu tiên để di chuyển đến vị trí sạc. Nếu xe đang cõng đồ hay kéo rơ móc thì xe sẽ di chuyển đến kho trả hàng và quay lại vị trí sạc. Hiện Uniduc đang phát triển tính năng sạc tự động cho xe.

5. Thời lượng pin lâu dài.

Uniduc sử dụng pin Lithium mới nhất cho xe tự hành Perbot, một loại pin được ứng dụng vào các ngành công nghệ cao. Trong điều kiện hoạt động liên lục, một số dòng xe có thể chạy liên tục 3 ca, mỗi ca 8 tiếng.

II. Vì sao bạn nên chọn robot Perbot của Uniduc?

Xe tự hành Perbot của Uniduc nghiên cứu phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến nhất. Xe được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Uniduc tại Việt Nam, được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư của Uniduc. Đây là một lợi thế vì khi có vấn đề xảy ra, bạn sẽ được hỗ trợ ngay lập tức.

Do được sản xuất tại Việt Nam nên AGV Perbot luôn đảm bảo mức giá tốt nhất cho doanh nghiệp, không cần phải mua thêm các thiết bị ngoại vi như các loại xe truyền thống. Bên cạnh đó, xe còn giúp giảm tiêu hao tối đa.

Với những tính năng vượt trội kể trên, chắc chắn đây là một sản phẩm có thể đáp ứng tốt nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://uniduc.com