Cách đây khoảng nửa tháng, chị Nguyễn Thị Quyên (38 tuổi), ngụ tại thôn Đồng Bào, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã để lại cho gia đình một bức thư rồi bỏ đi mất tích.

Anh Phạm Khắc Phong (41 tuổi, chồng chị Quyên) chia sẻ với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội: “Nửa tháng nay, gia đình, người thân cùng cơ quan chức năng đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức gì của vợ. Hiện tại, gia đình tôi rất lo lắng không biết vợ tôi có chuyện gì xảy ra đến tính mạng hay không”.

Anh Phong kể, vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng 25/9, chị Quyên đi ra khỏi nhà, trước khi đi có mang theo xe máy, quần áo và một ít tiền. Lúc đi, chị mặc quần bò, áo cộc tay màu đen.

Khi chạy xe đến đầu thôn An Thổ thuộc xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ), chị Quyên gọi nhờ người nhà đến mang chiếc xe về rồi lên xe một người đàn ông mặc áo xanh đi mất. Kể từ đó đến nay, số điện thoại, Facebook hay Zalo của chị đều không liên lạc được.

Anh Phong kể tiếp: “Sáng hôm đó, tôi dậy không thấy vợ ở nhà cứ nghĩ là đi chạy chợ nên không để ý. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khi bố tôi gọi điện thông báo đọc được lá thư của vợ nói bỏ nhà đi nên tôi đã về nhà”.

Được biết, anh Phong và chị Quyên kết hôn đến nay đã được 20 năm và có hai người con. Người con lớn của anh chị hiện đang học tại trường Cao đẳng Dược Hà Nội còn đứa thứ hai năm nay học lớp 7. Trước đây, chị Quyên bán cá ngoài chợ còn anh Phong chở vật liệu xây dựng trong địa phương.

Đến cuối năm 2016, vì thấy trong người thường xuyên mệt mỏi và có nhiều biểu hiện bất thường nên chị Quyên đến bệnh viện khám bệnh. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, các bác sĩ chẩn đoán chị Quyên mắc bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Vì chị Quyên bị dị ứng thuốc tây nên phải lên Thái Nguyên chữa trị bằng đông y. Đến nay chị đã điều trị được khoảng 6 tháng.

Trong quá trình điều trị tại Thái Nguyên, chị Quyên không có biểu hiện gì lạ. Đến 15/9, khi đi khám tại Bệnh viện 108 Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán chị Quyên còn mắc các chứng bệnh khác như xương sống lệch, men gan cao và tiểu đường cao. Sau đó không lâu, chị bỏ nhà đi biệt tích.

1 tuần sau, anh Phong báo công an và được hướng dẫn thủ tục để làm đơn trình báo về sự mất tích của vợ mình.

Nói về sự mất tích của con dâu, ông Phạm Khắc Xứng (70 tuổi) cho biết: “Lá thư dài khoảng 1 mặt giấy, trong đó con dâu tôi nói bản thân bị nhiều thứ bệnh cùng lúc mà chữa nhiều nơi không khỏi nên chán nản bỏ nhà đi. Sau khi đọc xong lá thư tôi gọi điện thông báo cho con trai và gia đình thông gia biết”.

Trong khi đó, gia đình cha mẹ ruột chị Quyên nói rằng từ lúc con gái lấy chồng đến nay, họ chưa thấy vợ chồng anh chị mâu thuẫn hay phàn nàn về cuộc sống hàng ngày. Vì thế, khi hay tin chị Quyên bỏ nhà đi cả gia đình rất lo lắng sợ chị nghĩ quẩn rồi làm liều.

Ai có thông tin của chị Quyên, vui lòng liên hệ với anh Phong theo số điện thoại: 01689 158 021.