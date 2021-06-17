Tuyển Việt Nam kiến tạo thành tích mới với cột mốc “kép”

Xã hội 17/06/2021 08:22

Việc đội tuyển bóng đá Việt Nam nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và vòng chung kết Asian Cup 2023 đã cho thấy sự đầu tư toàn diện, đặc biệt chế độ dinh dưỡng tăng cường để nâng cao thể lực đã cho ra những “trái ngọt” làm thỏa lòng người hâm mộ.

Chiếm trọn trái tim người hâm mộ với cột mốc “kép”

Trận đấu nảy lửa với UAE tối qua đã chính thức khép lại một chặng đường chiến đấu ấn tượng để tiếp tục mở ra một cánh cửa mới, với nhiều tham vọng cho các chàng trai vàng bóng đá Việt Nam. Hành trình Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 phải mất hơn 2 năm do những gián đoạn của dịch Covid, với kết quả 5 thắng, 2 hòa và chỉ thua 1 trận, kết thúc với tổng điểm 17, giữ  vị trí nhì bảng G.  Kết quả này đã giúp đội tuyển Việt Nam kiến tạo được 2 cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà. Đó là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam trở thành 1 trong 12 đội tuyển khu vực Châu Á vào Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và giành luôn tấm vé đi thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 khi xét các đội nhì bảng có thành tích cao. 

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Hình 1: Hành trình chiến đấu dài hơn 2 năm chưa một lần thua cuộc & khiến người hâm mộ thất vọng

Sau nhiều năm đầu tư cho lứa cầu thủ trẻ với ước vọng đưa nền bóng đá nước nhà “vươn ra thế giới”, với tâm huyết của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, của ban huấn luyện, tài “điều binh khiển tướng”, sự nghiêm khắc nhưng vẫn thấu hiểu của HLV Park, chúng ta đang có những gương mặt trẻ với khả năng kiến tạo như Văn Hậu, Quang Hải, chúng ta có Tiến Linh chàng trai đầy nhiệt huyết và sự thấu hiểu đồng đội của mình. Chúng ta còn có Quế Ngọc Hải, chân sút “không phổi” chưa hề mệt mỏi trong suốt hành trình chiến đấu quả cảm…cùng những mảnh ghép đầy tài năng, đam mê, chiến đấu chuyên nghiệp góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang ngày hôm nay.

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Hình 2: Với bản lĩnh thi đấu cùng thể lực ngày càng được nâng cao, các chân sút trẻ của Việt Nam liên tiếp lập nên những chiến công vang dội trên đấu trường thể thao khu vực và quốc tế 

Củng cố nền tảng thể lực với nguồn dinh dưỡng vàng

Trước thành tích ấn tượng này, bà Mai Kiều Liên, Tồng Giám đốc công ty Vinamilk, nhà tài trợ chính cho các Đội tuyển bóng đá Quốc gia chia sẻ: “Mang theo sứ mệnh “Vì Một Việt Nam Vươn Cao”, đồng hành cùng đội tuyển từ những trận đấu đầu tiên của mùa giải, Vinamilk rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé trong cột mốc đáng tự hào của ĐTQG trên trường thể thao quốc tế ngày hôm nay. Chúc đội tuyển Việt Nam tiếp tục lập thêm những kỳ tích mới tại Vòng loại cuối cùng World cup 2022 cũng như tại những giải khác trong tương lai, vươn cao bản lĩnh Việt Nam và xứng đáng với sự tin yêu của người hâm mộ”

Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt tài chính từ Vinamilk, trong 2 năm vừa qua, đội tuyển còn được tiếp thêm nguồn dinh dưỡng vàng từ các sản phẩm sữa chất lượng quốc tế để xây dựng nền tảng thể lực để đem lại kết quả tốt nhất tại các giải đấu và vòng loại World cup 2022 như sữa tươi Vinamilk 100%, sữa chua ăn, nước trái cây sữa Smoothies Up, sữa chua uống men sống Probi. 

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Hình 3: Sản phẩm sữa của Vinamilk cũng có mặt tại UAE trong những ngày đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup 2022

Các sản phẩm không chỉ bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, mà còn mang đến các vitamin, chất khoáng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp các thành viên của đội tuyển luôn được bổ sung kịp thời và khoa học các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cầu thủ trong các giờ tập luyện cường độ cao, từ đó nền tảng về thể lực càng được củng cố.

Nắm trong tay tấm vé tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup, hành trình sắp tới của đội tuyển sẽ còn nhiều thử thách và chông gai. Trên chặng đường ấy, bên cạnh sự cổ vũ từ hàng triệu con tim của người hâm mộ, Vinamilk sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quốc gia làm nên nhiều kỳ tích và tạo dựng vị thế trên đấu trường thế giới.

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